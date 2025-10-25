Принц Андрю имал антураж от сводници, които му уреждали момичета за секс

Принц Андрю е карал персонала и приятелите си да му „уреждат момичета“ за секс. Появиха се твърдения за това как опозореният принц дори си е имал типаж – руси балерини. Хората от екипа на Андрю също влизали в ролята на сводници на похотливия принц.

Принц Андрю е призовавал персонала и приятелите си да му „уреждат момичета“ за секс, което е довело до това той да прави секс с жени, „за които не е осъзнавал, че са проститутки“.

В новата си експлозивна биография, озаглавена „Възходът и падението на династията Йорк“, авторът Андрю Лоуни твърди, че опозореният принц е умолявал вътрешния си кръг – включително финансираните от данъкоплатците служители от личната му охрана – да му намерят жени, с които да бъде интимен.

„Той беше забелязал привлекателна балерина в Кралския балет и след това изпращаше служителя си... да я покани да се срещне с принца. Други варианти са изпращането на помощници, които да канят момичета на масата му в лондонския нощен клуб Chinawhite или да идват в хотелския му апартамент, когато е в чужбина“, пише Лоуни.

„Екипът на Андрю често е искал привлекателни жени да бъдат канени на събития, като личният му секретар е уточнявал: „Той харесва блондинки“ – на което един консул е отговарял: „Аз съм дипломат, а не сводник.“

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg