BGONAIR Live Новини Днес | 133

Китаристът на AC/DC Стиви Йънг излезе от болницата

Той бе хоспитализиран в Буенос Айрес

20.03.2026 | 20:52 ч. 0
Снимка: Getty Images

Музикантът Стиви Йънг, китарист в легендарната австралийска рок група AC/DC, е напуснал днес болницата в Буенос Айрес, в която бе приет предния ден, предаде Ройтерс. 

AC/DC, които в момента са на международно турне, ще изнесат концерт в аржентинската столица следващата седмица и се очаква Йънг да участва в шоуто, съобщи говорител на групата пред Ройтерс.

AC/DC е изнесла концерт дни по-рано в Сантяго и е планирано да свири в Мексико Сити до началото на април.

Стиви Йънг, племенник на покойния основател на групата Малкълм Йънг, е китарист в състава от 2014 г. Актуалното турне на музикантите е кръстено на най-новия албум на AC/DC - Power Up, издаден през 2020 г. в памет на Малкълм Йънг, който почина през 2017 г., след като страдаше от деменция.

Малкълм основава групата в Сидни, Австралия, заедно с по-малкия си брат Ангъс през 1973 г. Оттогава съставът се е променял няколко пъти и в момента се състои от Брайън Джонсън (вокал), Ангъс Йънг (китара), Стиви Йънг (китара), Мат Лауг (барабани) и Крис Чейни (бас).

