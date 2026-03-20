Русначетата ще учат от първи клас как "правилно да обичат родината си"

От 1 септември в руските училища за ученици от началното училище ще бъде въведен нов извънкласен курс, наречен "Моето семейство", съобщиха от Министерството на образованието за държавните медии.

Според учебната програма на курса, първокласниците ще бъдат обучавани как да "обичат своите сънародници и Родината". Във втори клас учениците ще бъдат запознати с "традиционните духовни и морални" ценности на Русия. Темите ще включват: "Любов към Родината", "Историческа памет" и "Силно семейство". В трети клас акцентът ще бъде върху развитието на "добри качества и добродетели", които се формират в семейството, а в четвърти клас - върху отношенията между възрастни и деца.

"Целта в четвърти клас е да се подготвят децата за тийнейджърския живот, за да разберат колко е важно това, което имат, да се научат да ценят и пазят семейството си", отбеляза авторката на учебниците по този предмет Татяна Поликарпова.

Министерството на образованието заяви, че е планирано занятията да се провеждат веднъж месечно. В същото време курсът не е задължителен - училищата могат да го въведат "по своя преценка, като вземат предвид, наред с други неща, исканията на родителите", отбелязаха представителите на министерството.

Свързани статии Руско училище в Лондон обучава децата да използват дронове на бойното поле

След избухването на пълномащабната война в Украйна, идеологическата индоктринация в руските училища се засили. От септември 2023 г. в образователните институции се провеждат пропагандни сесии, наречени "Разговори за важни неща", по време на които се разказва за войната в Украйна и се канят на занятия участници в агресията, включително бивши престъпници и бойци от частни военни компании.

Властите заявиха, че подобни уроци са необходими, за да се "възпита у учениците любов към родината, гордост от собствената им страна и патриотизъм".

Също така в училищата беше въведен курсът "Познаване на семейството", който формално принадлежи към извънкласните дейности, но всъщност е задължителен. Курсовете се провеждат веднъж седмично, често на седмия или осмия час. В часовете децата се убеждават да се жертват за родината и да имат много деца.

В този контекст руснаците започнаха масово да отписват децата си от училищата, избирайки домашно обучение. По данни на Министерството на образованието през 2025 г. 14 300 души са преминали към домашно обучение, което е ръст от 16,8% спрямо предходната година. Общо 99 400 деца са учили вкъщи.