20 навика за щастлив брак

Искате да имате щастлив, дълготраен и здравословен брак? Не е трудно да се постигне, стига да придобиете някои важни навици за тази цел. Ежедневните ви навици спрямо партньора ви и спрямо цялостните ви отношения са от голямо значение за хармонията в брака и връзката въобще. Има някои наистина малки жестове, практики и навици, които могат да се окажат есенциални за един здравословен и щастлив брак.

Кои са 20-те навика за здравословен и щастлив брак?

1. Практикувайте доброта и мило отношение един към друг всеки ден. Не го забравяйте дори в дните, в които сте скарани или имате конфликт.

2. Водете споровете честно. Не си нанасяйте удари под кръста. Не изваждайте стари проблеми, заметени под килима, за да се уязвите един друг.

3. Научете се добре да познавате разликата между критика и оплакване. Когато мрънкате и пускате злобливи изречения към партньора си, надявайки се той да се сети, че трябва да промени нещо, това няма да помогне. Докато градивната критика е нещо съвсем друго, което може да се окаже много ценно за дългосрочната хармония в брака.

4. Избягвайте обвиняването, засрамването на партньора, иронизирането особено пред публика.

5. Избягвайте нападателното и защитното поведение. И двете не работят в дългосрочен план.

6. Дайте воля на позитивното пред негативното. Нека положителното във връзката ви винаги да заема първо място.

