Сбогом Дакота... Софи Търнър e новата любима на фронтмена на Coldplay Крис Мартин

Ако е писано, ще се случи – оказва се, че тази пословица важи за любовния живот на британската актриса Софи Търнър, която сякаш манифестира връзка с Крис Мартин още преди пет години. Британската актриса и бившият съпруг на Гуинет Полтроу, Крис Мартин, са започнали тайно да се срещат, години след като тя разкри, че е негов голям фен. 29-годишната актриса от „Игра на тронове“ и 48-годишният фронтмен на Coldplay са започнали да се виждат седмица след като Софи се е разделила с гаджето си Перегрин Пиърсън.

Търнър и Пиърсън, британски аристократ, са се разделили, след като са присъствали заедно на сватба във висшето общество, където са били видени „да се карат и да се целуват трескаво на дансинга“

Само седмица по-късно Търнър и Мартин са излезли на среща.

Търнър и 30-годишният Пиърсън бяха свързани за първи път през октомври 2023 г., когато бяха хванати да се целуват месец след като бившият ѝ съпруг, Джо Джонас, подаде молба за развод след четири години брак.

Изглежда, че са се разделили през април, след като Търнър престана да следва Пиърсън в Instagram и сподели загадъчна публикация в Instagram Stories, която просто гласеше „tutto passa“, което се превежда като „всичко минава“.

Но те се върнаха към връзката си в края на юни, когато бяха забелязани да проявяват открито обич, докато посещаваха фестивала в Гластънбъри.

Мартин също така имаше голяма раздяла през юни с актрисата Дакота Джонсън, с която се срещаше близо осем години.

Що се отнася до Крис, той се раздели с 36-годишната дъщеря на Мелани Грифит и Дон Джонсън, тъй като не искал да създава ново семейство и деца – нещо, което било мечта на Дакота.

Звездата на Coldplay и холивудската актриса за първи път се свързаха романтично през 2017 г. след развода му през 2015 г. с 53-годишната носителка на „Оскар“ Гуинет Полтроу. Музикантът и Полтроу имат две деца – 21-годишната Епъл и 19-годишния Моузес.

През лятото източник на „Дейли Мейл“ каза, че Дакота е „съкрушена“ от раздялата им и най-вече от факта, че вече няма да бъде толкова често около децата на певеца Епъл и Моузес, с които се е сближила много.

Търнър пък, от своя страна, вече е майка на две деца. Тя има дъщери Уила, на 5 години, и Делфин – на 3, които са от певеца Джо Джонас, с когото имаха труден развод, но към днешна дата са в добри отношения.

Британската актриса е голям фен на Мартин от години и явно той е запомнил този факт. През 2020 г. Джонас изненада тогавашната си съпруга с послание за рождения ден от изпълнителя на Yellow в сериала си за Quibi – Cup of Joe. и тя се разчувства много.

