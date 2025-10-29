Бил Гейтс на 70: Защо състоянието му продължава да се стопява

Той може да бъде определен като компютърен учен, разработчик на софтуер, предприемач, инвеститор, магнат, технологичен гуру, пионер, филантроп.

Този вторник, на 28 октомври, Бил Гейтс навърши 70 години. Той отдавна се е превърнал в една от най-важните и влиятелни фигури в най-новата човешка история.

Той е надарен с ум, който му осигури колосално състояние – макар че то бавно намалява благодарение на продължаващите му дарения – благодарение на работа, която завинаги промени ежедневието ни пред компютрите.

Човек, който в личния си живот е много земен и преди всичко е любящ баща на три деца и дядо на две внучки. Мъж, който публично се разкая за развода си и призна, че е загубил жената на живота си.

