IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 57

Бил Гейтс на 70: Защо състоянието му продължава да се стопява

Основателят на Microsoft вече не е сред десетте най-богати мъже в света

29.10.2025 | 12:16 ч. 5
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Той може да бъде определен като компютърен учен, разработчик на софтуер, предприемач, инвеститор, магнат, технологичен гуру, пионер, филантроп.

Този вторник, на 28 октомври, Бил Гейтс навърши 70 години. Той отдавна се е превърнал в една от най-важните и влиятелни фигури в най-новата човешка история.

Той е надарен с ум, който му осигури колосално състояние – макар че то бавно намалява благодарение на продължаващите му дарения – благодарение на работа, която завинаги промени ежедневието ни пред компютрите.

Човек, който в личния си живот е много земен и преди всичко е любящ баща на три деца и дядо на две внучки. Мъж, който публично се разкая за развода си и призна, че е загубил жената на живота си.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Бил Гейтс
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem