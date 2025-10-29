Според зодията: Как да се маскирате за Хелоуин?

Хелоуин съвсем наближи! В петък ще отбележим страшния празник, а много от вас сигурно вече са развълнувани за костюма, маскирането, събирането на бонбони, ходенето на парти и т.н. Какъв костюм най-много подхожда на зодиакалния ви знак? Вижте отговорите на "Her Campus" и "The Handbook".

Овен - Спортист или Денерис Таргариен

Енергични, смели, решителни, обичащи състезанията и предизвикателствата. Винаги са готови за действие и победа, така че костюмът на любим спортист е идеален за мъже и жени. А дамите, които не желаят това, може да се превърнат в любима героиня от "Игра на тронове" - повелителката на драконите Денерис Таргариен. Тя е лидер, огнена стихия, безстрашна - като тях.

Телец - Двойката от концерта на Coldplay/Божество

Те са романтични, сантиментални, чувствени, обичащи изкуството. Ще бъдат оригинални, ако имат половинка и с нея пресъздадат двойката от концерта на Coldplay през лятото - която бе хваната в изневяра. Така едновременно ще се покажат като любвеобилни, но и ще разсмеят приятелите. За самотните Телци, които са естети по природа, вариант е да се превърнат в Богиня на красотата или древногръцки бог.

Близнаци - Лудия Шапкар/Алиса

Класика в жанра! "Алиса в Страната на чудесата" e любимо произведение на мнозина и никога няма да сбъркате с героите от него. Дамите са като Алиса - любопитни, игриви, обичащи приключенията. А мъжете могат да са Лудия шапкар - чаровни, непредсказуеми, харизматични, но и леко плашещи.

