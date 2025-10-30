Джей Ло доказа, че кафявото е новото черно

Дженифър Лопес излезе облечена в секси пастел – изцяло кафяв тоалет за вечеря в Cipriani в Бевърли Хилс с мениджъра си Бени Медина и близки приятели през уикенда.

Звездата от „Целувката на жената паяк“ съчета прилепнала шоколадовокафява рокля с голямо кафяво сако, носено в моден стил, тоест наметнато върху раменете.

Джей Ло носеше и пухкава кожена чанта, а косата ѝ беше пригладена назад, за да разкрие сияен бронзов грим.

За да завърши визията, тя носеше кафяви обувки на платформа, доказвайки, че монохромната визия не е задължително да е скучна, когато се изпълнява стилно.

Стилната Дженифър със сигурност налага кафявото като новото черно напоследък. По-рано този месец в Ню Йорк Лопес беше видяна да напуска предаването Today на NBC в Рокфелер Плаза облечена отново в монохромна визия в този есенен нюанс. Тя успя да направи пола тип „молив“ да изглежда не само подходяща за работа извън офиса, но и доста готина, като я съчета с ръкави от кожа. Звездата отново заложи на кафявата гама, но този път тоалетът ѝ беше в по-светъл нюанс – лате.

