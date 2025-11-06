IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 47

Меган Маркъл се завръща към актьорството, за да изиграе...себе си

Тя ще участва във филм с Лили Колинс и Бри Ларсън

06.11.2025 | 11:52 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Херцогинята на Съсекс явно изпитва носталгия към актьорската си кариера, защото стана ясно, че Меган Маркъл ще има роля във филма на Amazon MGM Studios„Close Personal Friends“ („Близки лични приятели“).

Макар че естеството на ролята ѝ не е много ясно, проектът бележи завръщането на съпругата на принц Хари към актьорството – осем години след като напусна хитовия сериал „Костюмари“ ("Suits"). Меган обяви, че се разделя с продукцията на USA Network през ноември 2017 г., а година по-късно се омъжи за британския принц.

Според няколко медии актрисата е била забелязана на снимачната площадка в Пасадена, като се твърди, че ще играе самата себе си, казват източници пред Deadline,. Във филма участват още Бри Ларсън, Лили Колинс, Джак Куейд и Хенри Голдинг. От Amazon са отказали коментар по темата.

Създателят на „Костюмари“ Аарън Корш разкри пред Deadline още през 2019 г., че е обмислял да покани Маркъл за кратко камео в последния сезон на сериала, в който тя играеше адвокатката Рейчъл Зейн.

Свързани статии

„Мислех да я попитам, дори обмислях да използвам стар аудио запис, за да направим нещо символично. Но в крайна сметка реших да не я поставям в неудобна ситуация. Исках да уважавам новия ѝ живот и просто не я помолих“, призна Корш.

Най-новият екранен проект на Меган беше кулинарното шоу „С любов, Меган“ ("With Love, Meghan") по Netflix. Вторият сезон обаче не успя да намери своя публика.

През август тя и принц Хари подписаха ново многогодишно споразумение с Netflix, което им дава „първи поглед“ върху бъдещи проекти. Първоначалният договор на тяхната медийна компания Archewell Productions с платформата се смяташе за общо споразумение, което обхваща широк спектър от съдържание.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Меган Маркъл актьорство кариера филм
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem