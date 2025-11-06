Рок групата Clutch идва за първи път в България догодина

Американската рок група Clutch ще направи своя дебют в България с концерт на 20 май 2026 г. в Зала 3 на НДК. Събитието е по покана на и част от пролетната програма на Fest Team и ще се осъществи дни преди грандиозния концерт на Iron Maiden на Национален стадион „Васил Левски“.

Създадена през 1991 г. от четирима приятели от гимназията в Мериленд – Нийл Фалън (вокали, китара), Тим Султ (китара), Дан Мейнс (бас) и Жан-Пол Гастър (барабани) – групата е изградила една от най-лоялните фен-бази в света на рока. Тяхната кариера започва в Джърмантаун, Мериленд, и вече повече от три десетилетия запазва същия състав – нещо рядко срещано в света на тежката музика.

След издаването на 13 студийни албума, множество EP-та и лайв издания, групата остава вярна на собствения си звук – хибрид между стоунър рок, хард рок, блус и пънк енергия, поднесен с интелигентни текстове и груув, който кара тялото да се движи. Последният им албум е “Sunrise on Slaughter Beach” от 2022 година. Classic Rock Magazine поставя техни издания като Earth Rocker и Psychic Warfare сред 50-те най-добри рок албума на десетилетието, а Rolling Stone описва звука им като „груув, потопен в прах и фъз, който прави концертите им легендарни“.

През годините Clutch споделят сцената със Slayer, System of a Down, Мерилин Менсън, както и по-нови съвместни турнета с Mastodon, Killswitch Engage и Dropkick Murphys.