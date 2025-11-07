IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
5 модни тенденции за есента от Париж

07.11.2025 | 18:49 ч. 0
Снимка: istock

Модата приема манталитета „всичко е позволено“, когато става въпрос за есента в Европа. Градовете са претъпкани и изпълнени с живот, амбиция и работни ангажименти, а дните плавно преминават в нощ, оставяйки почти никакво време за освежаване преди неочаквана бизнес вечеря. Кои са последните есенни тенденции, идващи директно от столицата на модата?

Копринена макси пола

Когато дамите, запалени по модата посещават Париж за първи път, те често демонстрират стил, който напомня стилистиката на сериала „Емили в Париж“. Но чувствайте се свободни да пропуснете клишираните барети и плисираните поли в стил 50-те години на миналия век и вместо това изберете нещо елегантно и секси като копринена макси пола.

Блясъкът на материята допълва прекрасно всяка визия, така че можете да я носите вечер с кашмирен пуловер и обувки на висок ток или да изберете по-небрежна дневна визия с оребрен пуловер и кожени маратонки. Коприната може да бъде трудна за носене, особено ако пътувате някъде за по-дълго, но такава пола може да се пере лесно, така че можете да я носите повече от веднъж по време на пътуване.

