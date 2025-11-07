80-годишната Присила Пресли е зашеметяваща в нова сесия с внучките

Присила Пресли сияеше, докато се присъединява към 17-годишните си внучки, Харпър и Финли Локууд, за зашеметяваща фотосесия за корицата на списание EQluxe

Триото е облечено в дрехи в западен стил, за да подхожда на изданието, което е на конна тематика.

80-годишната актриса сподели снимката на корицата в Instagram, заедно с емоджи с червено сърце, след като списанието публикува клип зад кулисите от фотосесията.

„Тази фотосесия за корицата винаги ще бъде запечатана в спомените ни“, пише в Instagram акаунта на EQluxe в описанието.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg