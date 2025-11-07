Роналдо се насълзил, когато предлагал брак

Кристиано Роналдо разказа повече за това как е предложил брак на любимата си Джорджина Родригес. През август 40-годишният футболист се сгоди за 31-годишната инфлуенсърка и моделка. Сега спортистът разкри, че се е насълзил, когато е предлагал брак на красавицата. Това, което много му е харесало на Кристиано, е, че Джорджина не се е интересувала толкова от това какъв е пръстенът.

"Едно нещо, което обичах, е, че на нея не ѝ пукаше за пръстена. Тя ме попита дали съм честен и аз казах: "Искам те и искам да се оженя за теб"", посочи той пред журналиста Пиърс Морган, предават от "Female First".

Роналдо е бил пълен с емоции при годежа.

