IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 120

Роналдо се насълзил, когато предлагал брак

Сгоди се през август

07.11.2025 | 19:49 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Кристиано Роналдо разказа повече за това как е предложил брак на любимата си Джорджина Родригес. През август 40-годишният футболист се сгоди за 31-годишната инфлуенсърка и моделка. Сега спортистът разкри, че се е насълзил, когато е предлагал брак на красавицата. Това, което много му е харесало на Кристиано, е, че Джорджина не се е интересувала толкова от това какъв е пръстенът.

"Едно нещо, което обичах, е, че на нея не ѝ пукаше за пръстена. Тя ме попита дали съм честен и аз казах: "Искам те и искам да се оженя за теб"", посочи той пред журналиста Пиърс Морган, предават от "Female First".

Роналдо е бил пълен с емоции при годежа.

Какво още разказа той четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Кристиано Роналдо годеж Джорджина Родригес
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem