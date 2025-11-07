Уран преминава в Телец на 8 ноември

На 8 ноември Уран се завръща в знака на зодия Телец за последния период от транзита си през зодията. Уран ще остане в Телец до 26 април 2026 г., когато ще премине в Близнаци. След като вече беше във въздушните Близнаци от 7 юли, давайки ни представа за предстоящите седем години, имаме възможността да завършим едно „пътуване“, започнало през 2018 г.

Последните седмици и месеци на този транзит са покана да приключим с някои неща и да стабилизираме промените, които са се случили на вътрешно ниво. През този период ще бъде важно да се пренастроим към истинските си ценности и отново да предефинираме стабилността и сигурността.

Навлизането на Уран в Телец е особено важно за тези от нас, чиито натални разположения са в късните градуси на фиксираните знаци Телец, Лъв, Скорпион и Водолей. Тези хора навлизат във фаза на завършване и е по-вероятно да преживеят значителни повратни точки, пробиви и пробуждания, които могат радикално да променят посоката на живота им. За всички зодиакални знаци са възможни раздвижвания в области, свързани с пари, земи, земеделие, начинът ни на живот.

Уран в Телец – предефиниране на стабилността и научаване да се чувстваме сигурни в несигурни времена

В астрологията функцията на Уран е да ни вдъхновява да се индивидуализираме, да се освободим от миналото и от това, което е остаряло, и да създадем нови системи и парадигми. От 2018 г. насам управляващата планета на Водолей се движи през фиксирания земен знак Телец. Докато Уран е нетрадиционен и ориентиран към бъдещето,Телецът е изцяло за простотата и настоящия момент.

