Лондон, Париж, Мадрид... Европейски градове, които са сред най-добрите в света

Лондон беше обявен за най-добрия град в света за 2026 г. в класацията „Най-добрите градове в света за 2026 г.“ за 11-та поредна година.

Индексът на консултантската компания за недвижими имоти Resonance Consultancy включва проучване сред над 21 000 респонденти в 30 държави, както и данни, генерирани от потребители в световен мащаб. Класацията откроява 100-те града, които оформят бъдещето на Земята, особено на фона на нарастващата глобална урбанизация и геополитическите сътресения.

Други европейски градове, включени в топ 10, включват Париж, Мадрид, Рим, Берлин и Барселона.

„Когато погледнем туризма в световен мащаб, 45% от всички международни пътешественици идват в Европа. Така че Европа е наистина центърът на туристическия сектор“, казва Крис Феър, президент и главен изпълнителен директор на Resonance Consultancy, пред Euronews на World Travel Market в Лондон. „Градовете в цяла Европа предлагат дейности, култура и забавления, които са насочени както към посетителите, така и към жителите. Така че мисля, че голяма част от това се дължи на силата на икономиката, ориентирана към посетителите, в тази част на света.“

Класацията взема предвид показатели като условия за живот, включително природа, достъпност за пешеходци, обществен транспорт и качество на въздуха, както и привлекателност, която разглежда нощния живот, културата, атракциите, храненето и други. Друг показател е просперитетът, който включва икономическа сила, образование, участие на работната сила и свързаност.

„Тази година добавихме, в партньорство с AlphaGeo, и оценка за климатичен риск, така че започва да отчита изменението на климата“, посочва Феър. „Не гледаме само моментната картинка, но и как изглежда бъдещето по отношение на устойчивостта му в условията на променящо се време. Така че това наистина отразява какво е да живееш в един конкретен град.“

Индексът за 2026 г. взема предвид и настоящите глобални обстоятелства, като например новите модели на мобилност и как глобалното възприятие стимулира инвестициите и промените в пътуванията. Водещите градове също се фокусираха много повече върху подобряването на културните райони.

Държавата с най-много представени градове е САЩ, следвана от Германия с осем и Китай със седем.

Защо Лондон зае първото място?

Лондон успешно заема първото място за 11-та поредна година, класирайки се на трето място по качество на живот, на второ място по привлекателност и на първо място по просперитет.

„Мисля, че очевидно историята на Лондон като глобална столица, го прави един от градовете, с които хората са най-запознати, що се отнася до популярните забавления, филмите, културата, историята, така че това изглежда резонира добре“, отбелязва Феър.

Градът се възстанови стабилно след пандемията, привличайки значителен поток от международни туристи, особено от САЩ.

Посетителите могат да прекарат няколко дни, разглеждайки емблематични забележителности като Лондонската кула, Лондонското око, Бъкингамския дворец, Британския музей и Уестминстърското абатство, преди да се насладят на едни от най-добрите ястия в света в редица изискани и непринудени заведения за хранене.

Те могат да гледат представление на Уест Енд или на Шекспировия „Глоуб“ за културно докосване или да се отправят към „Скай Гардън“ за по-уникално преживяване. Търсачите на изгодни оферти могат да се отправят към пазара на Портобело Роуд или пазара Камдън за сделки.

По-малките градове в Обединеното кралство обаче трудно успяват да привлекат толкова внимание.

„Има редица по-малки градове в Обединеното кралство, така че класирането на Лондон на първо място е чудесно, но всъщност има малко негативно въздействие върху останалите градове във Великобритания, защото поглъща толкова много внимание“, отбелязва Феър. „Така че виждаме други градове като Шефилд, например, които качествено от гледна точка на представянето се класират доста добре, но изостават във възприятието.“

Европейските градове са водещи

Шест европейски града са класирани в челната десетка, което е повече от всеки друг регион в света, според Fair.

Париж се класира на трето място в индекса, главно заради съчетанието си от градски иновации, ориентирани към бъдещето, с древна история и култура.

„Малко градове привличат глобалното внимание от толкова много хора. От предприемачи до дизайнери на вкусове и хора, които искат да посетят, Париж е впечатляващ. Париж все още е най-завладяващата градска симфония на планетата – едновременно историческа и прогресивна, елегантна и сурова, интимна и глобална“, се казва в доклада „Най-добрите градове в света за 2026 г.“

Париж се преоткри като град, подходящ за пешеходци, предлагайки отлични възможности и за колоездене, като същевременно остава устойчив и се учи от миналото.

„Париж е град номер едно, който хората искат да посетят“, каза Феър.

Посетителите могат да се насладят на емблематични забележителности като Айфеловата кула, катедралата Нотр Дам и музея Лувър или да изберат релаксиращ круиз по река Сена, преди да се отправят към интересни, богати на култура квартали като Латинския квартал, Монмартър и Маре.

Нараства и вълната от пътувания, изпълнени с преживявания, при туристите, които искат да посетят определени градове и дестинации заради уникални страсти или интереси. Хората „не избират непременно Париж, а изкуството, или не избират непременно Италия, а използват храната и намират тези преживявания в по-неутъпкани места, по-малки градове“, отбелязва Феър.

Мадрид се класира на пето място в индекса „Най-добрите градове в света за 2026 г.“

„Това лято, докато столицата на Испания се печеше под рекордни температури, амбициозната зелена трансформация на града предложи както облекчение, така и надежда“, се подчертава в доклада. „Боске Метрополитано, смелият опит на Мадрид да създаде най-голямата столична гора в Европа, продължава стабилното си напредване около периметъра на града, обещавайки 75,6 км (47 мили) пръстен от дървета, който ще промени както климата, така и характера му.“

Мадрид също така е инвестирал значително в устойчивия си обществен транспорт, като градът предлага и процъфтяваща културна и гостоприемна сцена.

Там туристите могат да разгледат исторически забележителности като Пуерта дел Сол, Кралския дворец и Пласа Майор. Любителите на изкуството могат да се отправят към музея Рейна София или музея Прадо. Пътуващите могат да се насладят на разнообразие от апетитни тапас на Меркадо Сан Мигел или да се разходят спокойно из парка Ретиро.

Рим се класира на седмо място в индекса, подкрепен от прилива на поклонници и туристи за юбилея през 2025 г.

„Вечният град винаги е бил желан. В наши дни щедростта е завладяваща стъпка назад във времето в град, инвестиращ в амбициозни подобрения както за жителите, така и за посетителите, започнати от милионите поклонници, които се спуснаха тук за юбилея през 2025 г.“, се казва в доклада.

Пътуващите могат да посетят древни исторически икони като Римския форум, Колизеума и Пантеона, както и Сикстинската капела и Ватиканските музеи. Да разгледат квартали, изпълнени с характер, като Трастевере, или да се отпуснат на един от многото площади, разпръснати из града, с еспресо и сладолед. За малко природа, те могат да се разходят в обществения парк Вила Боргезе.

Въпреки че западноевропейските градове са добре представени в класацията, източноевропейските градове продължават да изостават по отношение на възприятията, въпреки че се представят сравнително добре в индекса.

„Много по-малко представителство на градовете в Източна Европа, както бихте очаквали, и по-високо представителство на Лондон, градовете в скандинавските страни, Франция, Испания, Италия, нещо като традиционните пазари“, отбелязва Феър. „Така че все още има работа, която трябва да се свърши, за да се образоват хората за широтата и разнообразието на европейските дестинации, ако искаме да се опитаме да разпределим туризма по-равномерно по целия континент.“