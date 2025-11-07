"Човекът глас" превзема НДК: Краси Аврамов готви голям спектакъл

Певецът Красимир Аврамов, известен като "Човекът глас", подготвя мащабен спектакъл, който ще представи на 29 ноември в Зала 1 на НДК.

"Аз съм творец, който иска и прави големи неща, не се задоволявам с малките и не съм посредствен. Публиката не знае какво седи зад един проект, зад нещо толкова голямо, което правя - безсънни нощи, продуциране, търсене на спонсори, най-добрите екипи. Слава Богу, имах възможността през последните години да създам един разкошен екип", каза изпълнителят в студиото на "Денят ON AIR".

На 29 ноември той ще зарадва зрителите си с невероятен спектакъл.

"Това е една различна и дълбока музика, която вдъхновява и отваря кръгозора на човека. Трудно е да накараш хората да гледат и да слушат такава музика. Всеки предпочита по-лекото, по-смилаемото. Винаги съм бил различен и недоразбран, за някои съм и недооценен. Правя комбинация между поп и опера. Имало е случаи, в които хора не разбират тази музика, идват насила на мои концерт и остават верни докрай. Екип от 120 души даваме всичко от себе си", допълни Аврамов в ефира на Bulgaria ON AIR.

"Правим симбиоза от артисти и показваме най-доброто от българските артисти. Имаме гост - световната цигуларка Карън Бригс. Направих дует и със 100 кила. Музиката, която правя, хем е комерсиална - поп, хем има леко класически елемент. Неразбран съм за тези, които не са присъствали на мой концерт, или не са слушали моята музика. Но когато веднъж присъстваш на такова шоу, няма как да останеш безразличен", категоричен е той.