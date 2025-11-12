IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Филмът може и да бъде показан в Русия

Това, което искам, е война: Джуд Лоу влиза в обувките на Путин ВИДЕО

Излезе първият трейлър на филма, в който Джуд Лоу ще влезе в обувките на Владимир Путин, а доклад в Москва съобщава, че лентата може и да бъде прожектиран в руските кина.

„Магьосникът от Кремъл“, базиран на едноименния бестселър на италианско-френския писател Джулиано да Емполи, получи премиерата си на филмовия фестивал във Венеция през август и ще излезе по кината през януари 2026 г. 

Филмът разказва историята на дългото управление на Путин през погледа на Вадим Баранов, измислен бивш съветник на Кремъл.

Героят е базиран на Владислав Сурков - известен бивш съветник на Путин, който е помогнал на бившия офицер от КГБ да укрепи властта си като президент на Русия.

Филмът, дебютният на английски език за френския режисьор Оливие Асаяс, включва Путин, който изрича реплики като:

„Това, което ме интересува, не е да спечеля Нобелова награда за мир. Това, което искам, е война“ и „Това, което ме интересува, е властта. Не мога да бъда подчинен на никого“.

Не е известно дали Путин е правил подобни коментари в реалния живот.

Въпреки че Москва въведе драконовски нови закони за цензура след нахлуването си в Украйна през 2022 г., РИА Новости, държавна информационна агенция, заяви през септември, че руските кина са готови да прожектират филма. Руското министерство на културата обаче заяви, че все още не е получило заявление за прожектирането му.

Когато беше попитан през август, Путин каза, че не е запознат с филма. Дмитрий Песков, говорителят на Кремъл, каза по-късно, че руският лидер „няма време“ да чете книги или да гледа филми за себе си. Той обаче каза също, че Москва не възразява срещу изобразяването на Путин във филми.

„Той е световен лидер, чието влияние е трудно да се надцени“, заяви Песков.

Антон Долин, филмов рецензент за „Медуза“, руски опозиционен уебсайт, похвали изобразяването на Путин от Лоу като „първокласно“ и каза, че е „настръхнал“, докато е гледал изпълнението му.

„Той е като Чарли Чаплин във „Великият диктатор“, ако не и по-добър“, каза Долин.

Той обаче каза, че  „Магьосникът от Кремъл“ има много малко да предложи на всеки, който има дори бегли познания за съвременна Русия.

„Толкова много томове са написани и толкова много документални филми са направени за Путин, хората вече знаят тази история наизуст. А тук е разказана, сякаш за начинаещи, по доста романтичен начин“, каза той в интервю в YouTube с руски журналисти.

Долин също така заяви, че филмът е много малко вероятно да бъде показан в Русия, отбелязвайки, че той съдържа предположение, че руската служба за сигурност ФСБ е отговорна за серия от смъртоносни бомбени атентати в жилищни сгради в Москва през 1999 г.

Критиците твърдят, че ФСБ е инсценирала бомбените атентати, за да позволи на Путин, който по това време беше министър-председател, да засили имиджа си на корав човек преди президентските избори през 2000 г.

„Наистина ли мислите, че филм като този ще бъде показан на големия екран в Русия?“, попита Долин.

Сергей Марков, бивш съветник на Кремъл по Украйна, каза, че филмът вероятно е част от „мръсна пропагандна кампания на Запад за демонизиране на Путин“. Той обаче призна, че с нетърпение очаква да го гледа.

„Именно въз основа на този филм милиони хора от западното общество ще формират мнението си за съвременна Русия и Путин“, каза той.

Лоу, който е помогнал за набирането на средства за изпращане на линейки в разкъсваната от война Украйна, заяви, че не очаква никакви последици от филма.

„Не търсехме противоречия заради самите противоречия“, каза той във Венеция.

