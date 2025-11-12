Звездата от "Всички обичат Реймънд" Рей Романо ще става дядо

Щастлива новина в семейството на Рей Романо!

Дъщерята на актьора от „Всички обичат Реймънд“ очаква първото си дете. Али Романо и съпругът ѝ Закари Уайлезол ще стават родители. Двойката сключи брак в Ню Йорк през септември 2024 г.

Самата Али обяви вълнуващата новина в Instagram на 10 ноември.

Освен Али, Рей и съпругата му Анна Романо имат още три деца – близнаците Матю и Грегъри, на 32 години, и Джоузеф, на 27. Али сподели серия от снимки, които показват наедрялото ѝ коремче, докато е на почивка в Търкс и Кайкос с мъжа си.

„Бикините никога не са изглеждали по-добре“, написа бъдещата майка към кадрите.

Али, която работи в сферата на връзките с обществеността, се омъжи на 21 септември 2024 г. в емблематичната нюйоркска обществена библиотека на Пето авеню. Двойката се запознава чрез „приятели на приятели“ през май 2021 г.

„Той ме заля с мартини и ми каза, че приличам на Кармела Сопрано – бях запленена“, спомня си Али пред списание People.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg