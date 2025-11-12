IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тимъти Шаламе скъсал с Кайли Дженър?

Имали проблеми

12.11.2025 | 21:40 ч. 1
Снимка: Getty Images

Тимъти Шаламе и Кайли Дженър са се разделили. От "The Daily Mail" твърдят, че 29-годишният актьор е скъсал с 28-годишната риалити звезда. Източник обяснява, че това се е случвало и преди, но пак са се събирали.

"Това се е случвало преди - но тя го е убеждавала да се съберат отново. Тя е луда по него, така че това може отново да се случи.", посочва източникът.

Друг източник казва, че звездите имат проблеми, но раздялата не е окончателна.

"Има проблеми в рая, но те не са приключили напълно. Той снима доста филми и тя чувства, че трябва да го преследва. Тя влага повече усилия от него", коментира другият източник.

