Тимъти Шаламе скъсал с Кайли Дженър?

Тимъти Шаламе и Кайли Дженър са се разделили. От "The Daily Mail" твърдят, че 29-годишният актьор е скъсал с 28-годишната риалити звезда. Източник обяснява, че това се е случвало и преди, но пак са се събирали.

"Това се е случвало преди - но тя го е убеждавала да се съберат отново. Тя е луда по него, така че това може отново да се случи.", посочва източникът.

Друг източник казва, че звездите имат проблеми, но раздялата не е окончателна.

"Има проблеми в рая, но те не са приключили напълно. Той снима доста филми и тя чувства, че трябва да го преследва. Тя влага повече усилия от него", коментира другият източник.

Още за отношенията им четете в teenproblem.net