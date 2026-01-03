Япония се готви да навлезе на световния пазар на оръжие

Японската индустрия се готви да навлезе на световния пазар на оръжия и заобикаля антивоенните задължения на своята конституция с мотото „проактивен пацифизъм“ – формула, оспорвана от защитниците на валидността на Основния закон, но подкрепяна от министър-председателя Санае Такаичи. Сред другите мерки, правителството й увеличи разходите за отбрана и защити тази теория по време на неотдавнашното посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп. По този начин компании като Kawasaki и Fuji ще бъдат първите, които ще се възползват от това, както и Mitsubishi Heavy Industries (MHI), граждански и военен индустриален гигант, чийто единствен купувач на готови бойни системи досега е било японското правителство, пише испанският El Pais.

През август 2025 г. Кралската австралийска флота обяви закупуването на 11 единици от фрегатата Mogami, многофункционален кораб с висока степен на автоматизация и намален екипаж, произведен от MHI. Той е оборудван с усъвършенствана система за разширена реалност, ракети земя-въздух и противокорабни ракети.

Първите три фрегати ще бъдат доставени през 2030 г. и ще заменят флота ANZAC, състояща се от усъвършенствани кораби, базирани на германски проект, които от 1996 г. патрулират чувствителни зони като Южнокитайско море, ключов маршрут за световната търговия.

Освен Япония, Австралия оцени предложенията на изпълнители от Германия, Южна Корея и Испания, чиято фрегата Alfa 3000 на Navantia беше разгледана в първата фаза.

Договорът възлиза на около 6 милиарда евро и е важен момент за страна, която е забавила, но не е спряла, отказа си от война, заложен в Конституцията от 1947 г. Превъоръжаването, насърчавано през последните десетилетия, се дължи на напрежението в зона, където се срещат териториалните води на Япония, Китай, Северна и Южна Корея, както и на Русия, обяснява в видеоразговор Хирохито Оги, специалист по отбрана от Института по геоикономика (IOG), че основният двигател на японската отбранителна политика след 2000 г. е било „влошаването на средата за сигурност“ на Япония.

„Най-важният фактор, разбира се, е военната експанзия на Китай“, добавя експертът, който е заемал и поста заместник-директор на Отдела за планиране и програмиране на отбраната в Министерството на отбраната на Япония.

През 2012 г. японското правителство закупи три необитаеми островчета от японски гражданин, за да си осигури държавен контрол над тези територии, разположени на 170 километра от остров Ишигаки в префектура Окинава.

Национализацията предизвика антияпонски безредици в много китайски градове, а Пекин засили военноморските си набези във водите около островите.