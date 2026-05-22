7 знака, че мъжът е с вас заради парите ви

Меркантилният мъж не винаги се издава в началото на връзката

22.05.2026 | 22:49 ч.
Снимка: istock

Официално е. Не само жените са златотърсачки. В днешно време все повече мъже са склонни да излизат с жени заради парите им. Факт е, че меркантилността е човешко качество и добрият външен вид понякога може да не ви гарантира толкова много настъпателни ухажори, колкото ако имате солидни финансови възможности.

И така, как да разберете дали един мъж се е насочил към вас по сметка?

Ето 7 знака, че мъжът с когото излизате ви използва за парите ви и не се интересува от вашата личност:

1. Имате потенциал да му помогнете в кариерата му

Независимо дали сте партньор в адвокатска кантора, успешен предприемач, богата наследница или просто една от многото жени, които са много добри в работата си и са добре платени за уменията си, всяка заможна дама е потенциална примамка за определен тип мъже.

Финансово осигурените дами са понякога дори по-апетитна плячка от красивите, но бедни дами. Особено пък влиятелните представителки на нежния пол могат да се сдобият с ухажори, които търсят по-лесен път нагоре в кариерата си. Не е рядко срещано мъже да използват приятелките си, за да им отворят по-добри възможности за работа и печелене на пари.

2. Той плаща сметките... в началото

Мъжът може да е невероятен джентълмен, когато се срещнете за първи път и през следващите няколко седмици до няколко месеца. Зависи колко голям е залогът.

Ако един мъж е истински златотърсач, той няма да се разкрие в началото, защото ще направи всичко възможно, за да ви спечели и да ви убеди, че е с вас по любов.

Този мъж ще е очарователен в началото и ще направи всичко възможно, само за да се влюбите в него. Първо, ще плаща за всичко, докато не се заинтересувате, а след това – бам! Той ще разкрие истинската си самоличност.

Но има и още. Често този тип мъже се преструват, че имат свои собствени пари, но в действителност живеят на кредит или вземат заеми, за да могат да финансират връзката, докато жената не се пристрасти.

В крайна сметка идва момент, в който този мъж спира да плаща за нещата и ролите се обръщат – вие ще започнете да осигурявате и плащате за всичко през повечето време.

