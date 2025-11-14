Черен петък в HomeMax от 14 ноември – 10 дни с отстъпки до 70% за всеки дом

Тази година HomeMax превръща Черния петък в цели 10 дни пазаруване с намаления до 70%. От 14 до 23 ноември всички клиенти на хипермаркета за дома и градината ще могат да се възползват от изключителни оферти в широк диапазон от категории – от техника, санитария и интериор, до продукти за градината, както и отстъпки на черна и бяла техника.

Кампанията е насочена към хората, които искат да обновят, подготвят или просто освежат дома си и обзавеждането преди зимния сезон. В рамките на промо кампанията от цели 10 дни, пълни със страхотни оферти за дома и градината, HomeMax дава възможност на всеки клиент за разумно пазаруване с реални отстъпки и без излишен стрес в рамките само на един петък.

Промоционалните цени са валидни както във всички физически магазини HomeMax в страната, така и онлайн – на сайта и в мобилното приложение. Това означава, че потребителите могат да се възползват от офертите по най-удобния за тях начин – без значение дали предпочитат пазаруването на място или от комфорта на дома си. С услугата си за доставка до адрес, семействата може да планират лесно и удобно всичко необходимо за есенната промяна на своя дом, да обособят детска стая или да реализират належащ ремонт.

HomeMax има мрежа от 8 хипермаркета в големите градове в страната, което прави изгодните оферти достъпни за все повече клиенти. Магазините на веригата се намират в София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе и Плевен. Всеки от тях предлага богат избор от продукти за дома, ремонта и градината, а по време на Черния петък – още по-атрактивни цени и вдъхновение за всяко жилище.

HomeMax традиционно предлага изключително богат избор от продукти за домакинството, ремонта и градината, а тазгодишният Черен петък обещава още повече изгодни възможности, подходящи за семейния ви бюджет. С мащабните си кампании веригата хипермаркети затвърждава позицията си на точното място, където всеки може да намери богат избор на продукти за своя дом – на разумна цена и с гарантирано качество.