Карди Би роди четвъртото си дете

Карди Би стана майка за четвърти път! 33-годишната рапърка роди четвъртото си дете, което е първо от американския футболист Стефон Дигс. Певицата дари 31-годишния спортист със син.

Щастливата новина беше съобщена в Instagram профила на Карди. Тя качи клип, на който се вижда как се разхожда, облечена с черна мини пола и черно яке с пух, и показва тялото си след раждането.

"Моят живот винаги е бил комбинация от различни глави и различни сезони. Последната ми глава бе началото на нов сезон. Да започнеш отново никога не е лесно, но толкова си заслужаваше! Донесох нова музика и нов албум на света! Ново бебе в моя свят и още една причина да бъда най-добрата версия на себе си; още една причина да обичам себе си повече от всичко друго и всеки друг, за да мога да продължа да давам на децата си любовта и живота, които те заслужават", пише звездата.

