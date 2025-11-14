IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 97

Карди Би роди четвъртото си дете

Момче е

14.11.2025 | 16:52 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Карди Би стана майка за четвърти път!  33-годишната рапърка роди четвъртото си дете, което е първо от американския футболист Стефон Дигс. Певицата дари 31-годишния спортист със син.

Щастливата новина беше съобщена в Instagram профила на Карди. Тя качи клип, на който се вижда как се разхожда, облечена с черна мини пола и черно яке с пух, и показва тялото си след раждането.

"Моят живот винаги е бил комбинация от различни глави и различни сезони. Последната ми глава бе началото на нов сезон. Да започнеш отново никога не е лесно, но толкова си заслужаваше! Донесох нова музика и нов албум на света! Ново бебе в моя свят и още една причина да бъда най-добрата версия на себе си; още една причина да обичам себе си повече от всичко друго и всеки друг, за да мога да продължа да давам на децата си любовта и живота, които те заслужават", пише звездата.

Какво още каза тя и кадрите вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Карди Би дете раждане бебе момче Стефон Дигс син
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem