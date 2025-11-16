Най-старото ни живо списание - "Лов и риболов", навършва 130 години

Най-старото живо печатно издание у нас – списанието „Лов и риболов“, ще отбележи 130-годишен юбилей на 18 ноември, съобщи на БТА главният му редактор Калин Първанов. Изданието започва своя път през 1895 г. като печатен орган на Софийските ловни дружества. Три години по-късно е утвърдено като официален печатен орган на новоучредената Национална ловна организация.

До 1947 г. носи името „Ловецъ“, между 1948 г. и 1955 г. се нарича „Лов и рибарство“, а от 1956 г. досега излиза под името „Лов и риболов“. Редовното му издаване е прекъсвано само в кратък период около Първата световна война.

Първият главен редактор на списанието е ген. Никола Рясков – участник в Априлското въстание, опълченец, един от създателите на българската артилерия. По-нататък се редуват имена на ръководители на изданието като Иван Сокачев, Емилиян Станев, Ячо Кабаивански, Любомир Дойчев, Дончо Цончев, Йото Пацов, Стефан Ланджев, Мир Богоев.

През 70-те и 80-те години на миналия век сред сътрудниците и авторите на списанието са писателите Йордан Радичков, Ангел Каралийчев, Петър Незнакомов и Николай Хайтов. Тук са публикували и видни учени като проф. Методи Русков – доайен на ловностопанската наука у нас, проф. Николай Боев, проф. Никола Ботев, ихтиологът Богомил Маринов, проф. Нино Нинов.

И днес сп. „Лов и риболов“ продължава да пише историята на организираното ловно движение в България, на ловното стопанство като научна и природоопазваща дейност от ключово значение за баланса на екосистемите, както и на многохилядната ловно-рибарска общност.

По случай юбилея на 18 ноември в 16.00 ч. ще бъде открита фотографска изложба на ловна тематика в столичната градина „Кристал“.

За трета година от Национално ловно-рибарско сдружение - Съюз на ловците и риболовците в България (НЛРС-СЛРБ) правим един фотоконкурс – „Мигове в дивия свят“. Връчват се награди, хората пращат снимки с много високо качество. Най-добрите ги публикуваме в списанието, някои дори са били на корицата. Миналата година направихме изложба пред Народния театър, тази година ще бъде пред „Кристал“. Хората се спират, харесват им еленчета, сърни, някоя и друга риба, разказа още Калин Първанов.

Ще бъдат показани около 20 фотографии - най-добрите от ежегодния конкурс, уточни той.