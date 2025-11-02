IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 48

В момента микро- и макроинфлуенсърите са по-интересни

За този вид професия няма етичен кодекс

02.11.2025 | 15:14 ч. 1

Инфлуенсър придоби огромна популярност през последните 10-15 години, особено в онлайн пространството. Това е нещо повече от просто модерна дума. Това е начин на живот, кариера, която много хора си пожелават.

"Инфлуенсър е човек, който осъзнава огромното си въздействие върху аудиторията, която се опитва да привлече към себе си - по-малка или по-голяма. Ключовата дума е "отговорност", защото когато владееш тази аудитория и притежаваш канал за комуникация, това носи след себе си определени отговорности. Отговорен инфлуенсър трябва да е човек, който съзнава своята сила и полага усилия", каза преподавателят в НБУ доц. д-р Кристиян Постаджиян за неделното издание на "България сутрин".

Той припомни, че за този вид професия няма етичен кодекс и няма регулатор.

Свързани статии

"Саморегулацията е нещо, което е далеч по-важно. Все по-голямо разбиране има, че инфлуенсър е дори човек с 1000 последователи. Препоръчително е един инфлуенсър да поддържа постоянно контакт с аудиторията си в различните канали. В момента микро- и макроинфлуенсърите са по-интересни, отколкото мегаинфлуенсърите", допълни доц. д-р Постаджиян.

Попитан дали задължително инфлуенсърите трябва да рекламират нещо и задължително ли е да се обвързват с брандове, за да могат да натрупат последователи, специалистът отговори:

"Категорично не. Това е философски въпрос - защо медиите са създадени - за да рекламират продукти ли? Разбира се, че не. По-скоро, за да информират и образоват". "Има една отчетлива тенденция, тя е спадът на доверието в инфлуенсърите - готовността на много потребители да се откажат да следват даден инфлуенсър поради разминаване в моралния компас. Младите са по-склонни на това действие. Много лесно даваме бутона "Like", но и много лесно ни омръзва, когато не усещаме стойността", подчерта преподавателят.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

инфлуенсър медии регулация
Новини
Виж всички новини
Миш-маш
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem