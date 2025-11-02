Инфлуенсър придоби огромна популярност през последните 10-15 години, особено в онлайн пространството. Това е нещо повече от просто модерна дума. Това е начин на живот, кариера, която много хора си пожелават.

"Инфлуенсър е човек, който осъзнава огромното си въздействие върху аудиторията, която се опитва да привлече към себе си - по-малка или по-голяма. Ключовата дума е "отговорност", защото когато владееш тази аудитория и притежаваш канал за комуникация, това носи след себе си определени отговорности. Отговорен инфлуенсър трябва да е човек, който съзнава своята сила и полага усилия", каза преподавателят в НБУ доц. д-р Кристиян Постаджиян за неделното издание на "България сутрин".

Той припомни, че за този вид професия няма етичен кодекс и няма регулатор.

"Саморегулацията е нещо, което е далеч по-важно. Все по-голямо разбиране има, че инфлуенсър е дори човек с 1000 последователи. Препоръчително е един инфлуенсър да поддържа постоянно контакт с аудиторията си в различните канали. В момента микро- и макроинфлуенсърите са по-интересни, отколкото мегаинфлуенсърите", допълни доц. д-р Постаджиян.

Попитан дали задължително инфлуенсърите трябва да рекламират нещо и задължително ли е да се обвързват с брандове, за да могат да натрупат последователи, специалистът отговори:

"Категорично не. Това е философски въпрос - защо медиите са създадени - за да рекламират продукти ли? Разбира се, че не. По-скоро, за да информират и образоват". "Има една отчетлива тенденция, тя е спадът на доверието в инфлуенсърите - готовността на много потребители да се откажат да следват даден инфлуенсър поради разминаване в моралния компас. Младите са по-склонни на това действие. Много лесно даваме бутона "Like", но и много лесно ни омръзва, когато не усещаме стойността", подчерта преподавателят.