Рядък комикс за Супермен стана най-скъпият, продаден на търг

Сумата, за която се продаде комикса, е 9,12 милиона долара

25.11.2025 | 20:30 ч. 1
Рядко първо издание на "Супермен“, открито от трима братя на тавана на покойната им майка, достигна рекордните 9,12 милиона долара на търг в Тексас. Това автоматично го прави най-скъпият комикс, продаван някога.

"Супермен № 1“ чупи рекорда, държан преди това от "Action Comics #1“, който беше продаден миналата година за 6 милиона долара и на чиято корица също беше изобразен Супермен, тъй като влиятелният комикс представи героя на света.

Братята открили комикса в картонена кутия под пластове вестници и паяжини в дома на починалата си майка в Сан Франциско миналата година, заедно с шепа други редки комикси, които тя и брат ѝ били събрали в навечерието на Втората световна война, пише Euronews.

Тя била казала на децата си, че има скрита ценна колекция от комикси, но те никога не я били виждали, докато не обявили къщата ѝ за продажба.

Лон Алън, вицепрезидент в Heritage Auctions, бил потърсен от братята и пътувал до Сан Франциско, за да разгледа тяхното издание на "Супермен № 1“.

"Просто беше на тавана, в кутия, можеше лесно да бъде изхвърлено, можеше лесно да бъде унищожено по хиляди различни начини. Много хора се развълнуваха, защото това е просто всеки фактор в колекционирането, който бихте могли да искате, събран в едно", споделя Алън.

Комиксът "Супермен № 1“, издаден през 1939 г. от Detective Comics Inc., е един от малкото известни съществуващи екземпляри.

Малка вътрешна реклама в комикса помогна на експертите да го идентифицират като произхождащ от първото издание от 500 хиляди екземпляра на "Супермен № 1“, отпечатани някога. Алън смята, че днес съществуват по-малко от 500 бройки.

Въпреки липсата на специална защита, хладният климат на Северна Калифорния е помогнал за запазването му, оставяйки го с твърд гръб, ярки цветове и отчетливи ъгли, според изявление на Heritage Auctions, базирана в Далас.

Копието е оценено с 9.0 от 10 от компанията за оценка на комикси CGC, което означава, че е имало само най-малки признаци на износване и стареене.

