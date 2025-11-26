Bulgaria ON ART представя: Слава Георгиева и стихосбирката “Предвидила съм и тази рана“

Bulgaria ON ART – кампанията, насочена към подкрепа на съвременната българска култура, представя своето най-ново талантливо лице – Слава Георгиева.

Тя дебютира със стихосбирката “Предвидила съм и тази рана“, издадена от Академия “Знание“ под редакторството на поетесата Камелия Кондова.

"Предвидила съм сърдечните рани. След като минем няколко пъти през тях, стават по-познати. Това, че съм я предвидила, не значи, че съм я излекувала, но когато човек я освети, продължава по-лесно напред, споделя авторката Слава Георгиева.

Слава Георгиева е магистър по икономика и икономическа журналистика с дългогодишна кариера във финансовата сфера. Професионалният ѝ път включва и занимания с неврометрия – наука, която изследва вродените способности и потенциала на личността. Като доброволец активно подкрепя семинари за личностно развитие.

В писането обаче открива своята естествена среда – място за смисъл, дълбочина и лична свобода.

Дебютната ѝ стихосбирка „Предвидила съм и тази рана“ носи поезия, която говори с честност, мъдрост и вътрешна светлина. „Излишна рана няма. Появява се точно когато сме забравили, че сме живи…“, споделя редакторът на книгата Камелия Кондова. В своите думи тя описва поетичния свят на Слава като пространство, в което метафората лекува, преобразява и разкрива истинския човек – такъв, какъвто е отвъд ежедневието.

“Тази книга е събитие! Не просто игра на рими, а философия, която прощава, осмисля и издига. Тази поезия е за пораснали души“ – казва още Кондова. По думите ѝ Слава Георгиева владее класическия стих, но го надрасва и разширява, за да поведе читателя в свои, а често и в наши общи светове.

“Предвидила съм и тази рана“ е книга за откриването – на себе си, на смисъла, на способността да растем чрез всичко, което животът ни поднася.

За Bulgaria ON ART

Bulgaria ON ART е инициатива на Bulgaria ON AIR за популяризиране на новата българска култура и талант. Кампанията представя автори, творци и артисти, които създават смислени, стойностни и модерни български произведения.