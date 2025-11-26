Тенденциите при цвета на косите тази есен

В късната есен сме, времето става по-студено, природата е все така омайна, нападалите шарени листа създават магична атмосфера. През есента много хора решават да заложат на промяна във визията, а това лесно става със смяна на цвета на косата. Ето и кои са най-хитовите цветове на косата през този сезон, според "Pop Sugar".

Сайдер кичури

Една много интересна тенденция, която веднага предизвиква вниманието. Ябълковият сайдер е типично есенно питие и влияе на тенденциите. Със сайдер кичурите ясно се отбелязва промяната - от по-слънчеви дни към залязващо слънце, изпепеляващи залези и т.н. Това златисто русо е в тон с уютните вибрации на сезона. Цветът е богат, с оттенъци и изглежда страхотно. Просто трябва да си направите кичури в цвета на накапалите златисти листа, в цвят канела, в цвят ябълков сайдер. Така сте бляскави и в тон със сезона и неговите изкушения.

Гъбено кафяво

Това е за любителите на по-тъмните тонове и отново перфектен цвят за есента. Но ако ви е омръзнало от традиционното еспресо кафяво или карамеленото кестеняво, това е идеалният вариант. Гъбеното кафяво стои много любопитно - това е богато, меко кафяво с леки тъмноруси или рижави оттенъци. Перфектният баланс между приглушена топлина, оранжеви нюанси, замъглено русо. С коса в гъбено кестеняво - като цветът на гъбките, веднага ще направите впечатление.

