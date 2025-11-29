Малкото внуче на Еминем се оказа най-големият му фен

Тазгодишните празници са особено специални за семейството на Еминем.

Дъщеря му Хейли Джейд Скот роди първото си дете преди няколко месеца, а сега вече го води със себе си на важни събития, включително да гледат заедно на живо изпълненията на известния му дядо. Малкият Елиът е напът да изпита магията на празниците за първи път, а всичките му близки се грижат това време да е незабравимо за него.

На 27 ноември, когато в Америка се отпразнува Деня на благодарността, Еминем и Джак Уайт се появиха на сцената по време на полувремето на мача между „Детройт Лайънс“ и „Грийн Бей Пакърс“ в Детройт. Във видео, споделено от Хейли Джейд в социалните мрежи, се вижда как синът ѝ е защитен с големи, шумоизолиращи слушалки, докато гледа шоуто на терена. Момченцето, което е с гръб към камерата, мърда главата си наляво-надясно, очаровано от светлините, които се разкриват пред очите му. По едно време се вижда как Хейли казва на Елиът „Дядо“, докато синът ѝ гледа Еминем в захлас.

„Честит Ден на благодарността“, написа водещата на подкаст под видеото. В своите истории в Instagram Хейли също така сподели семейна снимка със съпруга си Евън Маклинток и сина им, като и тримата носят тематични тоалети, подкрепящи домакинския отбор.

