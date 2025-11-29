Носителят на "Оскар" Том Стопард почина на 88-годишна възраст

Британският драматург Том Стопард, носител на Оскар за сценария на филма от 1998 г. "Влюбеният Шекспир", почина на 88 години, предаде АФП.

Стопард, който стана известен с "Розенкранц и Гилденстерн са мъртви" — абсурдистка трагикомедия за двама второстепенни персонажи от "Хамлет" на Шекспир, разви отличителен стил, комбиниращ сериозни идеи с комедия.

"С голяма тъга съобщаваме, че нашият обичан клиент и приятел Том Стопард почина мирно вкъщи в Дорсет, заобиколен от семейството си. Той ще бъде запомнен със своите произведения, със своят блясък и хуманизъм, както и със своята щедрост на духа и дълбока любов към английския език,, заявиха от агенцията за таланти "United Agents".

Рок легендата Мик Джагър пръв отдаде почит в социалните медии.

"Том Стопард беше моят любим драматург. Той ни оставя с величествено творчество, което съчетава интелект и забавление. Винаги ще ми липсва", написа фронтменът на Rolling Stones в Х.

За тези, които не са театрални почитатели, Стопард остава известен най-вече с филмовата си работа, включително участие в поредиците "Индиана Джоунс" и "Междузвездни войни", както и с Оскар за сценария на "Влюбеният Шекспир" през 1999 г.

Роден в Чехословакия през 1937 г., Стопард избягал от родината си по време на нацистката окупация и намерил убежище във Великобритания. След като завършил училище, започнал работа като журналист, а по-късно — като драматург.

През шест десетилетия кариера, Стопард създаде произведения за театър, телевизия, радио и кино, печелейки множество награди.

През 1997 г. той беше удостоен с рицарско звание за заслуги в литературата.

Стопард беше женен три пъти и имаше четири сина, един от които — Ед Стопард, е актьор, припомня БГНЕС.