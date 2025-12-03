Пълнолуние в Близнаци, последното за 2025-а: Какво да очаквате?

На 4 декември 2025 г. ще преживеем последното пълнолуние за календарната 2025-а година – Супер пълнолуние в Близнаци. Това пълнолуние ни предлага възможност да видим с по-голяма яснота въздействието на историите, които си разказваме, и наративите, които оформят нашето възприятие за реалността.

Това декемврийско Супер пълнолуние е не само последното пълнолуние на 2025 г., но е и последната глава от тазгодишната трилогия за Суперлуната. След запалването през октомври и пробуждането през ноември, тази трета лунна фаза завършва дъгата, носейки нещо пълно емоционално, психически или духовно.

Това, което прави този момент още по-забележителен, е позицията му в рамките на рядък астрономически цикъл, известен като Голям лунен застой, феномен, който кара Луната да достига екстремни височини в небето приблизително на всеки 18-19 години. Поради тази геометрия, Суперлунието на 4 декември се превръща в едно от най-високо изгряващите пълнолуния, на които ще станем свидетели до 2042 г., изглеждайки по-ярко, по-близо и по-високо над главите ни от обикновено.

Този засилен лунен възход символизира повдигане на перспективата, кулминация, която ни кани да видим живота си от по-широка гледна точка, да свържем точките и да разпознаем смисъла зад пътуването, което сме извървели през годината.

Пълнолунието в Близнаци е особено подходящо за хора, родени с планети или асцендент в подвижни знаци (Близнаци, Дева, Стрелец и Риби). За тези хора е по-вероятно да достигнат ново ниво на разбиране, което им позволява да променят перспективата си по значителен начин. Те имат възможност да получат нови прозрения за своята реалност, значението на последните събития и пътя напред.

Пълнолунията са пиковата точка на лунния месец, време, когато скритото се разкрива и можем да пожънем плодовете на усилията си. Когато Луната е директно обърната към Слънцето, образувайки ъгъл от 180º от нашата гледна точка на Земята, напрежението между нашите съзнателни желания и нашите несъзнателни нужди се подчертава.

Пълнолунията хвърлят светлина върху нашия емоционален свят, предлагайки ни възможност да признаем, изразим и освободим това, което се е натрупвало емоционално и енергийно. Супер пълнолунията правят това по особено мощен начин: тъй като Луната изглежда по-голяма и по-ярка от нашата гледна точка на Земята, приливите и отливите са по-силни и емоциите ни се чувстват по-интензивни и неотложни от обикновено.

