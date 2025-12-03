Украинците ще излязат на протест, ако Зеленски отстъпи територии на Русия

51,4% от украинците са заявили, че възнамеряват да участват в протестни действия, ако Украйна направи неприемливи компромиси по време на преговорите. Данните са извлечени от резултатите от проучване, проведено от Info Sapiens по поръчка на Център "Нова Европа", съобщава "Европейска истина".

Според получените данни 44,3% от анкетираните не са склонни да участват в протестите, а 4,4% са нерешителни.

Същевременно проучването показва колко много се е променило възприятието на украинците за евентуални отстъпки през последните години. 40,2% от украинците смятат, че временният отказ от окупираните територии е абсолютно неприемлив. Преди година 53,2% са били на това мнение, а година по-рано – 76,2%. Само 5,1% от украинците обаче смятат тази отстъпка за приемлива.

Още по-малко - само 2% от украинците - са готови законно да признаят окупираните територии за руски. 76,6% са категорично против това.

Процентът на украинците, които смятат за абсолютно недопустимо отказването от членство в НАТО, постепенно намалява – в момента 41,1% са на това мнение (преди година – 48,7%, а преди две години – 56,9%). Отказът от присъединяване към ЕС изглежда абсолютно неприемлив за 51% от украинците, което е увеличение спрямо показателя от миналата година (50,7%).

Също така, през последната година се е увеличил броят на украинците, които смятат за абсолютно неприемливо съкращаването на армията (77,9% спрямо 74,5%), както и предоставянето на руския език на статут на втори официален език (73% спрямо 70,9%).

За разлика от това, е намалял процентът на украинците, които смятат за абсолютно неприемливо намаляването на размера на репарациите от Руската федерация (58,7% спрямо 62,2%), отказа от преследване на лидерите на Руската федерация и военните престъпници (65% спрямо 68,4%), както и отмяната на санкциите (64,1% спрямо 64,8%).

Проучването е проведено между 5 и 26 ноември 2025 г. Извадка от проучването – 1000 респонденти.

Припомняме, че Зеленски заяви, че възнамерява да разговаря с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, които се срещнаха с Владимир Путин в Кремъл на 2 декември, за да обсъдят прекратяването на войната. Коментирайки тези преговори, върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас изрази загриженост, че по време на преговорите за установяване на мир в Украйна, с участието на САЩ и Русия, основният натиск ще бъде упражняван върху Украйна, с цел тя да бъде принудена да направи отстъпки