IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 4

Аманда Сейфрид на 40 - актрисата блесна до Сидни Суини на червения килим

Зашеметяващата холивудска блондинка Сейфрид достигна своя юбилей на 3 декември

05.12.2025 | 00:45 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Аманда Сейфрид празнува своя рожден ден на 3 декември, когато стана на 40 години.

Ден преди големия си празник Аманда се появи с по-младата си колежка Сидни Суини на премиерата на филма им „Прислужницата“ в Ню Йорк.

Суини и Сейфрид бяха зашеметяващи на червения килим, позирайки заедно.

Към Сидни и Аманда се присъединиха и колегите им Брандън Скленар и Микеле Мороне, които също участват в лентата, режисирана от Пол Фейг.

В чест на рождения ден на Аманда нека видим някои от нейните най-добри и запомнящи се филми и сериали

Аманда Мишел Сейфрид е многостранна американска актриса и певица, която постоянно доказва уменията си на екран. През цялата си актьорска кариера тя е получила няколко престижни награди, включително „Еми“ и „Златен глобус“. Има и номинация за „Оскар“.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Аманда Сейфрид
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem