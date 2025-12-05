Аманда Сейфрид на 40 - актрисата блесна до Сидни Суини на червения килим

Аманда Сейфрид празнува своя рожден ден на 3 декември, когато стана на 40 години.

Ден преди големия си празник Аманда се появи с по-младата си колежка Сидни Суини на премиерата на филма им „Прислужницата“ в Ню Йорк.

Суини и Сейфрид бяха зашеметяващи на червения килим, позирайки заедно.

Към Сидни и Аманда се присъединиха и колегите им Брандън Скленар и Микеле Мороне, които също участват в лентата, режисирана от Пол Фейг.

В чест на рождения ден на Аманда нека видим някои от нейните най-добри и запомнящи се филми и сериали

Аманда Мишел Сейфрид е многостранна американска актриса и певица, която постоянно доказва уменията си на екран. През цялата си актьорска кариера тя е получила няколко престижни награди, включително „Еми“ и „Златен глобус“. Има и номинация за „Оскар“.

