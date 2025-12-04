56-годишната Дженифър Лопес удиви по прашки на сцената

Дженифър Лопес отново разгорещи страстите! 56-годишната певица и актриса доказа, че е в перфектна форма и че годините изобщо не ѝ личат.

Преди дни тя публикува в профила си в Instagram видео от свой концерт във Вашингтон. И виждаме, че определено не е оставила феновете равнодушни с визията си. За изпълнението си Джей Ло залага на изрязан сутиен и прашки, който са в кафяво, златисто и зелено. Звездата носи и мрежест чорапогащник. Тя пее и танцува с това секси бельо и събира всички погледи.

Последователите ѝ в социалната мрежа я затрупаха с комплименти за чудесната форма и секси излъчването.

"Момиче, ти си по-секси от всякога, как не остаряваш?", гласи един от коментарите.

Още по темата и кадрите вижте в teenproblem.net