Челистът Hauser бележи края на турнето си на 23 декември в "Арена 8888 София"

Ще изтегляг почитатели, които ще получат подарък - албума "Classic II"

04.12.2025 | 12:23 ч. 0
С настъпването на декември, София се подготвя за празничен концерт - финалния спектакъл от световното турне "The Final Bow – Rebel’s Last Night" на Hauser. На 23 декември зала „Арена 8888 София“ ще бъде домакин на изцяло преобразена сценична концепция, създадена специално за тази вечер, която бележи заключителния акорд на тригодишното солово турне на артиста, част от българската артистична мениджърска агенция Fest Management

Преди да пристигне в София Hauser ще бъде сред малцината избрани артисти, поканени да участват в откриващите събития на "Grand Egyptian Museum" в Гиза. Днес, на 4 декември, челистът ще изпълни специална програма в един от най-значимите нови културни комплекси в света.

На 23 декември Hauser ще представи в София сцена във формата на чело, специални музикални жестове, световни гости и хореография, създадена специално за част от произведенията. Визуалното съдържание е напълно обновено за финала на турнето. България се намира в сърцето на този финал. Шест от видеоклиповете към последния албум на "HAUSER CINEMA" бяха заснети в Пловдив сред Античния театър, Стария град и емблематични локации, реализирани и под творческото ръководство на изцяло български екип. Видеата вече достигнаха милиони зрители по света и превърнаха страната ни в ключова част от визуалната история на албума. 

Сред всички закупили билети ще бъдат изтеглени почитатели, които ще получат албума "Classic II", лично подписан от него.

Паралелно с подготовката за концерта артистът разширява глобалната си музикална инициатива "Music Unites the World", която цели да обедини света чрез емблематични песни от всяка страна. България вече присъства в проекта с изцяло нова интерпретация на „Моя страна, моя България“ на Емил Димитров.

Hauser гурне концерт
