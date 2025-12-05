IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ватиканът обяви, че жените не могат да стават дякони

Римокатолическата църква оставя врата за ново преразглеждане

05.12.2025 | 11:28 ч. 4
Снимка БГНЕС

Ватиканът каза, че на този етап жените не могат да стават дякони в Римокатолическата църква, предаде АНСА.

По искане на папа Лъв Четиринадесети Ватиканът публикува заключенията на комисия, председателствата от кардинал Джузепе Петроки, който е почетен епископ на Л’Акуила.

Петроки беше натоварен от предходния папа Франциск да проучи как стои въпросът с ръкополагането на жени за дякони.

Докладът изключва на този етап възможността за придвижване в посока към допускане на жени да стават дякони, като това изключване се прави в светлината на светите писания, традициите и на църковните учения.

В документа се казва обаче, че тази оценка, която получава силна поддръжка, не позволява на този етап да се формулира окончателно мнение, както е в случая с ръкополагането на жени за свещеници на Римокатолическата църква. Според Асошиейтед прес това отваря вратата за ново преразглеждане на въпроса за жените дякони.

Комисията е завършила работата си през февруари и Петроки е изпратил доклада си  на папата на 18 септември.

Дяконите  се ръкополагат и имат правото да ръководят служби за кръщенета, църковни бракове и погребения, но за разлика от свещениците не могат да отслужват литургии, посочва Франс прес. /БТА

