Екс премиер на Украйна: Путин е военнопрестъпник, ще вербува всеки пратеник, изпратен на преговори

"Моля, не подценявайте този военнопрестъпник. Той не е идиот, той е агент на КГБ“, каза бившият украински премиер (2014 - 2016) Арсений Яценюк, когато беше попитан за руския президент Владимир Путин и евентуален пратеник на ЕС на директни преговори с Кремъл. "Путин ще избере някого, когото може да вербува“, каза Яценюк.

В интервю за Euronews' Europe Today, Ястенюк сподели съветите си за всякакви разговори с Путин, базирани на собствения си опит от срещи с руския лидер.

"Той винаги има вътрешно чувство дали си слаб или силен, така че прави тест за всеки човек, когото среща. Всичко зависи от личността, която ще говори с Путин и дали тази личност, дали тази политическа фигура с висок профил ще има допълнителни амуниции, които подкрепят разговора му“, обясни бившият премиер.

И все пак Яценюк смята, че независимо какви инициативи се обсъждат сред лидерите на ЕС, Москва просто не иска да разговаря с Брюксел.

"Путин не е нетърпелив, не е готов за никакви разговори в този конкретен момент. Може би би приел някакъв преговарящ с единствената много проста и очевидна причина да спечели време и отново да го надделее и да ни измами", добави бившият политик.

Путин не би приел всеки

Яценюк настоя, че не става въпрос за имената на потенциалните кандидати, а за политиката на Европа. "Единственият език, който Путин разбира, е езикът на силата и мощта“.

На този етап руският президент не е "готов да приеме когото и да било. Но Путин е готов да приеме капитулацията на Украйна и всъщност на Европа. И ние трябва да осъзнаем това", добави Яценюк.

Според него това е и причината Русия да засили заплахите си не само към Украйна, но и към европейските дипломати в Киев и балтийските държави.

"Русия представлява огромна заплаха за сигурността на Европейския съюз и беше очевидно, че Русия ще се опита да сплаши всички, най-вече Европейския съюз“, каза той, когато беше попитан за неотдавнашните нахлувания на дронове в балтийските страни.

"Това е част от руската прокси война срещу Европейския съюз и НАТО. Те искат да сплашат народите на Европейския съюз и вярват, че в този случай ще призову европейците да обърнат гръб на украинците“, каза още Яценюк.

Този сценарий "никога, никога няма да се осъществи“, каза той, обяснявайки защо Кремъл засили заплахите си сега.

"Путин губи войната, защото очакваше да завземе Украйна преди 12 години“, каза Яценюк, който беше министър-председател на Украйна, когато Русия започна първото си нахлуване през 2014 г. и анексира Крим.

"След това той поведе всеобща война и всъщност беше развълнуван да превземе Киев за три дни. В крайна сметка загуби около 1,5 милиона руски войници".

С руската икономика, която постепенно усеща удара и се срива, има някакво колебание дори в Русия кой е най-добрият изход за Путин, споделя бившият министър-председател.

Ето защо Яценюк казва, че единствената възможност на Путин сега е да ескалира.

"Става въпрос за неговата физическа позиция, физическата му способност да оцелее като г-н Путин и политическата му способност да оцелее като президент на Русия. Така че той ще ескалира", на мнение е Яценюк.

Превъзходството на Китай

Бившият премиер е на мнение, че политическата и геополитическата ситуация се е променила драстично.

"Европейците трябва да осъзнаят, че тази война е свързана не само с Украйна и не само с Путин, но и с всички тези оси на злото под егидата на Китай“, каза Яценюк, посочвайки нарастващия военен апетит на Москва и подкрепата на Пекин.

"Китай все още има превес в тази война и е съучастник“, каза той, отхвърляйки официалната "неутрална“ позиция на Китай.

"Те са стратегически партньори с Путин. Подписаха редица сделки. Осигуриха кръвната линия за Русия на Путин, както финансова, така и с материали с двойна употреба, които всъщност са военни", добави Яценюк.

Шансовете за сътрудничество с Пекин, така че Китай да може да окаже натиск върху Москва, "са много ниски, но все пак съществуват“.

Това всъщност би могло да намери начин за провеждане на истински разговори с Путин, защото никога не сме водили никакви истински разговори.

Дори дипломатическите усилия на САЩ не са оказали натиск върху Кремъл, каза Яценюк, отхвърляйки срещата на президента на САЩ Доналд Тръмп с Путин в Аляска миналата година.

"Това няма нищо общо с истинските мирни преговори. Това беше специална операция на КГБ, целяща просто да надделее както над американците, така и над украинците и да заобиколи санкциите", добавя бившият премиер.

И без никакъв дипломатически натиск Русия успя да ескалира агресията си отвъд Украйна, като сега открито заплашва европейските страни, където сирените за въздушна тревога се включиха за първи път през последната седмица, носейки различно чувство за неотложност по отношение на отбранителната готовност на ЕС.

"Пожелавам на всеки европейски гражданин да е в безопасност. От друга страна, искам всички ние да осъзнаем, че вие ​​можете да бъдете в безопасност само в един случай, ако ние, като украинци, спечелим тази война, точка“, заключи Яценюк.