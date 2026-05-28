BGONAIR Live Новини Днес | 125

Хаменей: САЩ и Израел се опитват да поставят Иран на колене

Планът на врага е да се разединение, добави върховният лидер

28.05.2026 | 19:30 ч. 1
Reuters

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей заяви, че САЩ и Израел се опитват "да поставят нацията на колене", след неотдавнашните сблъсъци между тези страни и Иран, които са най-сериозните от влизането в сила на споразумението на 8 април, съобщава Франс прес.

"Планът на врага след вече наложената война, икономическия натиск, политическите нападки и пропагандата е да се всее разединение и да се причинят разрушения, за да се компенсират военните загуби и за да се постави нацията на колене", посочи Хаменей в изявление, прочетено в ефира на иранската държавна телевизия.

В речта по случай годишнината от създаването на иранския парламент Меджлиса, върховният лидер отново призова за единство и сплотеност на иранския народ.

56-годишният Моджтаба Хаменей наследи баща си Али Хаменей, който беше убит в първия ден от израелско-американската военна операция на 28 февруари.

Моджтаба беше ранен при израелско-американските удари и не се е появявал публично оттогава.
Предполага се, че той е получил наранявания по лицето, главата и краката, заяви в понеделник говорител на иранското министерство на здравеопазването. / БТА

войната в Иран Моджтаба Хаменей сащ Израел разединение
