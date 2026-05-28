Бях част от пропагандната машина на Путин, обикновените руснаци няма да го свалят

Това е загадката, която отвращава много украинци, тревожи западните правителства и е отчаянието на опозиционно настроените руснаци. Владимир Путин доведе Русия до национална катастрофа. И все пак, след четири години война, един милион жертви и никъде на хоризонта, обществеността не се е обърнала срещу него. Защо не?

За Марина Овсянникова, 47-годишна бивша продуцентка на руската държавна телевизия, която сега е принудена да бяга в Европа заради протест срещу войната в Украйна по време на ефирно предаване, отговорът е прост. "Мисля, че този режим се основава на тези две неща: силна пропаганда и страх“, казва Овсянникова пред The ​​Telegraph по телефона от Франция, където е живее след организирането на нашумялата си демонстрация през март 2022 година.

По-голямата част от широката общественост се страхува да предприеме действия и е хваната в капан в "информационен балон“. И затова няма смисъл да се очаква промяна чрез "протести от обикновените хора. Те са много уплашени - ако настъпи промяна, тя вероятно ще бъде елитен заговор срещу Путин", смята Марина.

Путин е национален спасител

Овсяникова, която беше осъдена задочно на осем години и половина затвор за "разпространение на невярна информация за руската армия“, говори с авторитета на опита си.

В продължение на 19 години тя е работила в Първи канал, основният федерален телевизионен канал на Русия и в продължение на десетилетия ключовият камък на вътрешната пропагандна операция на Кремъл. Поне през последните 15 от тези години, казва тя, е била напълно наясно в какво е съучастничка – медийна машина, създадена да лъже руската общественост и да превръща Путин в национален спасител.

"Когато дойдох в Първи канал, това беше абсолютно обикновен телевизионен канал. Излъчвахме новини от цял ​​свят – от Съединените щати, от Обединеното кралство, от Европа – и нямаше специални ограничения. Стъпка по стъпка правилата се променяха и все повече теми ставаха забранени“, разказва Марина.

Когато тя си тръгва, "не можехме да кажем нищо положително за Европа, за Западна Европа, за Съединените щати и трябваше да покажем Путин като спасителя на Русия. Ако нещо се объркаше, имахме само едно правило - трябваше да кажем, че Путин е добър, но виновни са неговите служители".

Вътрешната перспектива на Овсянникова е част от нов документален филм на BBC "Путин: В десет снимки“, който проследява двете и половина десетилетия на поста на руския президент чрез внимателно подбрани образи, които той е представил на света.

Коя е Марина Овсянникова?

Самата тя е член на последното съветско поколение, което е навлязло в зряла възраст приблизително по същото време, когато Путин идва на власт, и се възползва от годините на бум, в които първоначално е наблюдавал. Всъщност Овсянникова открито признава, че е гласувала за него в миналото. Но тя може да си спомни и Русия преди дългогодишния ѝ президент. Родена през 1978 г. в Одеса, тогавашна Съветска Украйна, от баща украинец и майка рускиня, Овсянникова все още има роднини и в двете страни.

Баща ѝ умира, когато е малка, а тя и майка ѝ се местят в Грозни в Чечня. Когато там избухва война през 1994 г., те бягат, заедно със стотици хиляди други бежанци, и в крайна сметка се установяват в южния руски град Краснодар. Това е преживяване, казва тя, което по-късно е повлияло на гнева ѝ от това, което се случва на украинците.

Именно в Краснодар, след като учи журналистика в университета, тя получава първата си работа като репортер и водещ в местна телевизионна станция. В началото на 2000-те се мести в Москва и завършва магистратура, а през 2003 г. – тя си спомня, защото това е годината, в която американците нахлуват в Ирак – най-накрая си осигурява работа в Канал Първи. Това е позиция, която осигурява заплата, достоен московски начин на живот и място до ринга за изграждането на драконовска пропагандна машина от Кремъл.

Когато Овсянникова пристигна в руската столица, Путин все още е в първия си президентски мандат и в процес на затвърждаване на нестабилната си власт. В родината си много от ключовите моменти в репресиите му срещу демокрацията тепърва предстояха. В чужбина той се позиционира като съюзник на Запада във войната срещу тероризма и настоятелно хвалеше демокрацията, свободните пазари и политическия либерализъм.

Първи канал е като дом за Путин

Кампанията му за опитомяване на руските медии обаче вече е започнала. Критиците оспориха твърдението на Овсянникова, че Първи канал някога е бил обикновен канал. Неговият главен изпълнителен директор, Константин Ернст, никога не е бил нищо друго освен лоялен към Путин и също така организира кулинарни събития, като например президентски встъпвания в длъжност и паради за Деня на победата.

Станцията е домакин на годишното национално телефонно предаване на президента и винаги е била внимателна да се придържа към одобрения от правителството сценарий за текущите събития. За известно време обаче тя се смяташе за по-малко фанатска от другите държавни станции. И все пак Овсяникова си спомня, че климатът ставаше още по-ограничителен с течение на годините.

Новите правила идват постепенно и никога под формата на официални писмени инструкции. Вместо това Кирил Клеймьонов, директорът на новините, води ежедневни телефонни разговори с президентската администрация и след това казваше устно на репортери и продуценти, че определени неща се очакват или са забранени.

Когато Путин помаза Дмитрий Медведев за свой зам.-президент през 2008 г., везните напълно паднаха от очите на Овсянникова. "По това време веднага получихме специални инструкции от президентската администрация - нашите кореспонденти трябва да следят Медведев през цялото време и ние трябва да излъчваме Медведев на всеки час. Всяко новинарско предаване трябва да включва Медведев, не само Путин, но и Медведев. А ние просто излъчвахме тези двама души всеки път".

По време на работата си в Канал Първи, Овсянникова е работила като продуцент на чуждестранни новини за водещото им предаване в девет часа. Нейната работа е била да наблюдава задгранични канали и новинарски агенции за потенциални истории и да съставя световни новинарски бюлетини. Това означавало, че тя постоянно е консумирала журналистика, до която повечето руснаци просто нямали достъп, и контрастът с официалната руска версия на събитията започнал да я дразни.

Преди това тя е казвала, че циничното отразяване на забраната от 2012 г. за осиновяване на руски сираци от американци, част от все по-ожесточената културна война на Кремъл със Запада, е започнало нейното разочарование. По това време Овсянникова е била майка на две малки деца, след като е била омъжена за Игор Овсяников, телевизионен директор в друга държавна медия. (Двойката сега е разделена и само дъщерята тийнейджърка на Овсяникова е с нея във Франция. Синът ѝ, който вече е възрастен, остава в Русия, както и бившият ѝ съпруг.)

"Говорихме за това с такъв цинизъм по Първи канал и всички други правителствени канали“, каза Овсянникова пред Politico в средата на 2022 г. "Бяхме толкова жестоки.“ Лъжите за свалянето на полет MH17 през 2014 г. бяха още един момент на отвращение. Но десетилетие след тези първи чувства на недоволство тя най-накрая достигна точката си на пречупване заради руската инвазия в Украйна.

Началото на войната

Овсяникова не е била на смяна в нощта, когато Путин е започнал нападението. Но когато тя идва на работа няколко дни по-късно, шокът в редакцията все още е бил осезаем. Никой, казва тя, не е вярвал, че президентът наистина ще започне война. Ръководството на канала обаче се е адаптирало бързо. Набързо са били разлепени обяви в редакцията, напомнящи на персонала, че войната трябва да се нарича само "специална военна операция“.

Имало е и друго правило. Не е трябвало да се използват кадри, освен ако не са от кореспондентите на Първи канал или руското министерство на отбраната. Седнала в чуждестранната рубрика на канала, Овсяникова е могла да вижда кадрите на новинарските агенции за бомбардировките на украински градове и потоците от бежанци към Полша, но не е могла да ги излъчи.

След три седмици война, ѝ е писнало. В един почивен ден в средата на март Овсяникова отива в магазин за произведения на изкуството и купува материали, за да направи плакат, осъждащ конфликта. На следващия ден, 14 март, тя тайно внесе труда си на работа в ръкава на якето си и изчака удобен момент да го разгъне зад водещия на новините във "Время“, най-гледаното национално новинарско предаване.

Тя беше в ефир около пет секунди, преди режисьорите да спрат предаването, но през това време зрителите успяха да видят изцяло нейния транспарант. "Без война“ на английски. На руски пишеше: "Спрете войната. Не вярвайте на пропагандата, ето ви лъгани. Руснаци срещу войната.“

В същото време организация за човешки права публикува предварително записано видео в Telegram, в което Овсянникова описва войната като престъпление, обвинява Путин за нея и заявява, че се "срамува, че позволих лъжи да се излъчват от телевизионните екрани. Срамува се, че позволих на други да зомбират руския народ“.

"Целият свят ни обърна гръб. И следващите 10 поколения няма да измият петното от тази братоубийствена война. Ние, руснаците, сме мислещи и интелигентни хора. Само в наша сила е да спрем цялата тази лудост. Излезте на протест. Не се страхувайте от нищо. Не могат да ни затворят всички“, добави тя в последен призив за действие.

Това беше смело действие и един от малкото нашумели протестни актове на обикновени руснаци, които привлякоха международно внимание. Не е изненадващо, че това си имаше лична цена. Овсянникова беше незабавно арестувана и, както тя казва, прекара часове в разпит. В крайна сметка беше принудена да напусне страната. Клеймьонов, бившият ѝ шеф, твърдеше, че тя е британски шпионин.

Междувременно опозиционни фигури, включително покойният Алексей Навални, се възползваха от протеста ѝ. "Пет секунди истина могат да отмият мръсотията от седмици пропаганда“, каза Лев Шлосберг, политик, настроен срещу Путин, по това време. Външни наблюдатели също бързо похвалиха смелостта ѝ. Володимир Зеленски благодари на Овсянникова в едно от вечерните си обръщения, докато Еманюел Макрон обяви, че иска да ѝ предложи убежище.

И все пак много хора, особено украинци, реагираха скептично. Дали трябваше да вярваме, подиграваха се критиците, че тя просто се е събудила един ден и е осъзнала, че работи за фабрика за лъжи? По-вероятно е, според някои, тя да е просто част от поредната непрозрачна информационна операция на Федералната служба за сигурност (ФСБ), може би предназначена да спечели симпатии към руснаците на Запад.

Подобни подозрения бяха подхранвани от факта, че Овсянникова първоначално е получила само сравнително лека глоба за протеста си и очевидно след това ѝ е било позволено да напусне страната свободно. Освен това, защо да приемаме сериозно някого, който е гледал настрани, когато истински, независими руски журналисти са били хвърлени в затвора, изгнани или убити, защото са оспорвали пропагандата, която тя е разпространявала години наред?

Твърди, че не е марионетка на Кремъл

Овсянникова настоява, че не е марионетка на Кремъл. Скучната и невъзпитана истина, казва тя, е, че просто е направила компромис с принципите си в замяна на спокоен живот. "Разбирах го напълно през може би последните 15 години [през които бях в Първи канал]. Но играех по правилата на Путин, защото не можех да си намеря друга работа в Русия“, обяснява тя. Преминаването към друг канал не би решило нищо, защото те се сблъскваха със същите ограничения, добавя Овсянникова.

Единственото изключение, либералната телевизия "Дъжд“, стартирала през 2008 г., беше малка и едва можеше да поеме всеки журналист с угризения на съвестта. През годините тя си играеше с идеята да напусне, за да започне собствен бизнес, но по някакъв начин, казва тя, "не можех да намеря мотивация да напусна пропагандната машина".

Почти всички нейни бивши колеги, твърди тя, са били в същото положение. "Вероятно само 30 процента от бившите ми колеги подкрепят този режим и наистина се възхищават на Путин. Останалите от тях отлично разбират къде работят и какво правят. Но те играят тази роля за голяма заплата. Знаете ли, те се опитват да изградят тази кариера през целия си живот и всъщност не са готови внезапно да напуснат тази позиция".

Това обяснява защо броят на служителите на Първи канал, които са напуснали заради инвазията, може да се преброи на пръстите на едната ръка, казва Овсянникова. Самата тя подаде оставка дни след протеста си в ефир и напусна страната през следващия месец, първоначално в Берлин. По-късно през 2022 г. тя се завърна за кратко в Русия, но беше принудена да избяга отново – този път във Франция – след като властите повдигнаха нови обвинения срещу нея заради протеста на Първи канал, което в крайна сметка доведе до задочно осъждане през октомври 2023 г.

Пропагадна и информационен балон

"Пропагандата в Русия работи изключително ефективно и всички руснаци сега живеят в огромен информационен балон. Те наистина си мислят, че сега е по-добре при този режим, отколкото [беше] по време на хаоса от 90-те години, и че щом ние започнахме тази война, сега трябва да я спечелим“, казва тя, добавяйки, че руската общественост несъмнено е „обединена“ по последния въпрос.

Идеята, че "стабилността“, предлагана от Путин, колкото и репресивна да е, е за предпочитане пред "хаоса от 90-те години“, е един от най-старите пропагандни тропи на Кремъл. Фактът, че мнозина остават под нейното влияние, въпреки че "стабилността“ на Путин сега означава война без край, е изумително, но за Овсянникова е доказателство за това колко силен остава контролът на Кремъл върху обществената информация.

"От друга страна, това е страх, защото служители на ФСБ, полиция са навсякъде. И ако само вдигнете ръка, животът ви ще бъде незабавно разрушен. Губите работата си, губите семейството си и след това трябва да емигрирате. Така че не очаквам някакви протести от обикновените хора. Те са много уплашени", добавя Овсянникова.