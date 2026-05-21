Ново 20: Пийт Дейвидсън подкрепя финансово дъщеря си

Приятелите на Пийт Дейвидсън го защитиха, след като бившата му Елси Хюит сподели, че отглежда сама бебето им и той не плаща нищо за детето. 32-годишният комик и 30-годишната моделка започнаха връзката си през март 2025 г. През юли изненадоха феновете, като обявиха, че чакат бебе.

А дъщеря им Скоти се роди през декември 2025 г. Но в началото на май се появиха слухове, че са се разделили. После в TikTok се появи видео на моделката, която разхожда бебето си сама и феновете отбелязаха, че изглежда изтощена. Тя написа като коментар, че сега не може да мисли за по-добър външен вид.

"Това не е, за което мисля сега, защото имам бебе, за което да се грижа. И също трябва да работя, и да правя пари, и го правя сама, което е трудно", написа красавицата.

Но източник на "Page Six", близък на Пийт, казва, че комикът продължава финансово да подкрепя Хюит.

"Пийт плаща за всичко, свързано с Елси и Скоти, включително наема, техните разходи за живеене, здравните застраховки. Може те да са се разделили, но всичко, което той иска за Елси е да бъде щастлива и на добро място. Основният приоритет на Пийт сега е да се увери, че Елси и Скоти са обгрижвани, така че е абсолютно объркващо за всички, които ги познават - защо тя би постнала нещо за него, че не е я подкрепя. Очевидно, те имат лични несъгласия и имаше срив във връзката, но той е напълно отдаден на това да бъде добър баща", коментира източникът.

