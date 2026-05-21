Бившата снаха на Тръмп Ванеса е диагностицирана с рак на гърдата

Ванеса Тръмп, бившата съпруга на Доналд Тръмп-младши, разкри, че е диагностицирана с рак на гърдата. Веднага след новината за състоянието ѝ, Иванка Тръмп беше сред първите, които изказаха подкрепа и надежда за бързо възстановяване.

Ванеса добави, че "работи в тясно сътрудничество“ с лекари по план за лечение. Тя е майка на пет деца и в момента се среща с легендата на голфа Тайгър Уудс.

"Искам да споделя лична здравна актуализация. Наскоро ми беше диагностициран рак на гърдата. Макар че това не е новина, която някой очаква, работя в тясно сътрудничество с моя медицински екип по план за лечение“, каза Ванеса и добави, че е благодарна на лекарите си за извършването на процедурата.

"Оставам фокусирана и обнадеждена, докато съм заобиколена от любовта и подкрепата на семейството си, децата си и най-близките ми. Благодаря ви за вашата доброта и подкрепа, това наистина означава повече, отколкото мога да изразя", каза още Ванеса.

Тя също така поиска поверителност, докато се фокусира върху възстановяването.

Най-голямата дъщеря Кай публикува снимка с майка си в Instagram с надпис: "Най-силният човек, когото познавам. Обичам те".

Тайгър Уудс беше на рехабилитация

Проблеми има и за Тайгър Уудс, 15-кратен шампион от Големия шлем, който току-що завърши интензивна рехабилитационна програма в Цюрих, след като беше обвинен в шофиране в нетрезво състояние след автомобилна катастрофа близо до дома му в Джупитър, Флорида, на 27 март.

Полицията е открила у него опиоидни хапчета с рецепта по време на ареста, които е използвал за справяне с хронична болка от наранявания. Уудс пледира невинен по обвинението в шофиране в нетрезво състояние.

Уудс напусна рехабилитационния център рано, за да присъства на церемонията по дипломирането на най-голямата дъщеря на Тръмп, 19-годишната Кай.

И въпреки ареста и рехабилитационното си пътуване, източник каза пред People, че Ванеса остава безумно влюбена в Тайгър.