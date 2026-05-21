Мъж загина, след като колата му се обърна на пътя

Тежък инцидент днес след обяд завърши с поредната жертва на пътя. Мъж загина на място, след като колата му се преобърна на пътя Хасково - Минерални бани.
Шофьорът на леката кола вероятно е изгубил контрол на десен завой преди разклона за с. Гарваново и се преобърнал в канавка край пътя. Пристигналите на място спешни екипи намерили тялото.
Тепърва ще се изясняват причините за катастрофата. Пътят наскоро бе ремонтиран, но все още няма маркировка.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.