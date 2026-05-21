Мъж загина, след като колата му се обърна на пътя

Тежък инцидент днес след обяд завърши с поредната жертва на пътя. Мъж загина на място, след като колата му се преобърна на пътя Хасково - Минерални бани.

Шофьорът на леката кола вероятно е изгубил контрол на десен завой преди разклона за с. Гарваново и се преобърнал в канавка край пътя. Пристигналите на място спешни екипи намерили тялото.

Тепърва ще се изясняват причините за катастрофата. Пътят наскоро бе ремонтиран, но все още няма маркировка.