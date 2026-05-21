Новини Днес | 111

Мъж загина, след като колата му се обърна на пътя

Инцидентът е станал на пътя Хасково - Минерални бани

21.05.2026 | 19:53 ч. Обновена: 21.05.2026 | 19:53 ч. 0
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Тежък инцидент днес след обяд завърши с поредната жертва на пътя. Мъж загина на място, след като колата му се преобърна на пътя Хасково - Минерални бани. 

Шофьорът на леката кола вероятно е изгубил контрол на десен завой преди разклона за с. Гарваново и се преобърнал в канавка край пътя. Пристигналите на място спешни екипи намерили тялото. 

Тепърва ще се изясняват причините за катастрофата. Пътят наскоро бе ремонтиран, но все още няма маркировка.

