Рецептата Dnes: Кекс с банани и какао

Съставки:
- 3-4 яйца
- 1 водна чаша и половина захар
- 1/2 водна чаша олио
- 1-2 банана
- 1 водна чаша кисело мляко
- капки ванилия или 1/2 пакетче
- 4-5 лъжици брашно - на око най-добре
- 1 бакпулвер
- какао
- смляно кафе
- канела
Приготвяне:
- Смесвате яйцата и захарта, разбивате ги постепенно и когато сместа е хомогенна, се добавя олиото.
- То също се разбива постепенно и добавяте киселото мляко с няколко капки ванилия, може и корички от лимон или портокал за още по-наситен аромат.
- Докато разбивате, добавяте постепенно брашното с бакпулвера.
- Разбивате, докато сместа стане гладка.
- Намазнявате формата за кекс, напръсквате с малко брашно и изсипвате 3/4 от сместа.
- Върху нея слагате парченца банан.
- В останалата част от сместа добавяте малко какао, кафе и канела, по 1-2 ч.л. (на око) и разбърквате хубаво.
- Заливате с тази смес кекса във формата, и слагате да печете в предварително загрятата на 150 градуса фурна.
- Печете по средата на фурната около 45 минути, в зависимост от фурната.
- Печете до получаване на приятен загар на кекса.
