Рецептата Dnes: Кекс с банани и какао

Лесна рецепта

14.12.2025 | 18:00 ч. 0
Снимка: личен архив

Съставки:

  • 3-4 яйца
  • 1 водна чаша и половина захар
  • 1/2 водна чаша олио
  • 1-2 банана
  • 1 водна чаша кисело мляко
  • капки ванилия или 1/2 пакетче
  • 4-5 лъжици брашно - на око най-добре
  • 1 бакпулвер
  • какао
  • смляно кафе
  • канела

Приготвяне:

  • Смесвате яйцата и захарта, разбивате ги постепенно и когато сместа е хомогенна, се добавя олиото. 
  • То също се разбива постепенно и добавяте киселото мляко с няколко капки ванилия, може и корички от лимон или портокал за още по-наситен аромат.
  • Докато разбивате, добавяте постепенно брашното с бакпулвера.
  • Разбивате, докато сместа стане гладка.
  • Намазнявате формата за кекс, напръсквате с малко брашно и изсипвате 3/4 от сместа.
  • Върху нея слагате парченца банан.
  • В останалата част от сместа добавяте малко какао, кафе и канела, по 1-2 ч.л. (на око) и разбърквате хубаво.
  • Заливате с тази смес кекса във формата, и слагате да печете в предварително загрятата на 150 градуса фурна. 
  • Печете по средата на фурната около 45 минути, в зависимост от фурната. 
  • Печете до получаване на приятен загар на кекса.

