Братът на принцеса Даяна се ожени за четвърти път

Братът на принцеса Даяна, Чарлз Спенсър, се ожени отново.

61-годишният девети граф Спенсър сключи брак с археоложката и своя ко-водеща в подкаст професор Кат Джарман, която е на 43 години, на скромна церемония в Аризона в петък, 15 май, пише People.

"И двамата се чувстваме невероятно щастливи, че преминахме от колеги през приятелство до дълбока любов и връзка. Всеки етап от отношенията ни е бил подкрепен от смях, а двамата споделяме страст към живота", казаха двамата в общо изявление, споделено със списанието.

От книга за викингите до общ подкаст

Двамата се срещат за първи път, след като Чарлз - автор на девет книги - е помолен да направи ревю на нехудожествения бестселър на Джарман от 2021 година "River Kings", посветен на нейната специална тема - викингите.

Оттам отношенията им се развиват постепенно. По-късно двамата започват да работят заедно по археологически разкопки и да водят общ подкаст, преди да потвърдят романса си през октомври 2024 година.

Двойката избра Аризона за церемония си, като емблематичната скала Cathedral Rock в Седона изглежда служи за фон на сватбените снимки.

Джарман беше облечена в светлосиня рокля без ръкави, с изрязани детайли в областта на талията, докато Спенсър избра тъмен костюм със светлосиня риза с отворена яка за неформалната церемония. На друг кадър Джарман си прави усмихнато селфи със Спенсър.

Четвърти брак за граф Спенсър

Това е четвърти брак за Спенсър. По-малкият брат на покойната принцеса Даяна преди това е бил женен за Виктория Локууд от 1989 до 1997 година, за Карълайн Фройд от 2001 до 2007 година и за Карън Спенсър от 2011 година до развода им миналата година.

През юни 2024 година писателят и историк обяви, че двамата с Карън - канадска филантропка - се развеждат след 13 години брак. Разводът беше финализиран през декември 2025 година. Бившата двойка има дъщеря - 13-годишната Шарлот Даяна.

Спенсър е баща и на още шест деца от предишните си бракове. Джарман също е била омъжена преди и е майка на двама синове от бившия си съпруг Том Джарман.

Напрежение около края на предишния брак

Новината за връзката между Спенсър и Джарман се появи на фона на разпадането на брака му с графиня Карън Спенсър, за която той се ожени в Althorp House през 2011 година.

Раздялата им по-късно стана напрегната, след като Джарман заведе дело срещу Карън с твърдения за злоупотреба с лична информация заради разкриване на диагнозата ѝ множествена склероза. Делото беше уредено със споразумение в края на 2025 година.

В разговор с Daily Mail Джарман каза, че е диагностицирана с множествена склероза през 2016 година, докато завършвала докторската си дисертация, и е решила да запази състоянието си в тайна. Тя твърди, че Карън е научила за диагнозата чрез общ познат, а по-късно я е разкрила пред граф Спенсър и служители в Althorp House.

Карън отрече отговорност, като The Times съобщи, че тя е твърдяла, че всяко споменаване на състоянието на Джарман е било "напълно легитимно и оправдано". Тя също така заяви, че е научила за диагнозата, докато разследвала слухове, че Чарлз и Джарман имат афера по време на брака ѝ с граф Спенсър.

В съдебни документи, подадени през 2024 година, Карън обвини бившия си съпруг в дългосрочна афера с Джарман - нещо, което и Спенсър, и Джарман категорично отрекоха.

Личен и професионален живот в едно

През последните години Спенсър и Джарман все повече преплитат личния и професионалния си живот. Двамата водят историческия подкаст "The Rabbit Hole Detectives" заедно с преподобния Ричард Коулс и се появяват публично заедно по исторически проекти и археологически разкопки.

Чарлз публично потвърди романса им през октомври 2024 година, като каза пред The Times: "Близки сме."