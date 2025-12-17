IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Родените на тези дати ще са по-щастливи през 2026

Вижте кои са те

17.12.2025 | 06:00 ч. 1
Снимка: istock

Снимка: istock

Очаква се новата 2026 година да бъде просперираща и благосклонна. Според нумерологията, ако съберем всички числа от годината, те ще се редуцират до 1.  От нумерологична гледна точка 2025 не беше особено лесна. Но вибрациите на универсалната година 1, която е 2026 ни носи начало и нови възможности, лидерство, самостоятелност, иновации, прогрес, като няма да липсват и предизвикателства. 

Нумерологичната енергия на 2026 благоприятства амбициозните, иновативните хора. 

Въпреки това, според западни нумеролози, хората родени на тези дати ще бъдат най-щастливи през 2026.

Родени на 1-ви от всеки месец на годината 

Имате късмет! Готови ли сте за фантастична 2026 година? Вашият рожден ден резонира с универсалната година 1, така че тазгодишната нумерология ще ви подготви за успех. Универсалната година 1 обещава късмет, когато възприемете отношение на поемане на отговорност.

Време е да бъдете първи във всичко, което правите; да започвате нови цели, да започвате нови разговори и да бъдете първият, който ще се стреми към невероятни възможности. Да поемете отговорност за съдбата си е като да отдадете „почит“ на 2026, което в крайна сметка ще бъде възнаградено с благоденствие и просперитет.

Източник: Повече щастие през 2026 за родените на тези дати

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

2026 щастие успех
