Гуинет Полтроу се оплака - съпругът ѝ мрази Коледа

Гуинет Полтроу сподели, че съпругът ѝ Брад Фалчък мрази Коледа.

53-годишната актриса описа ТВ продуцента като Гринч, тъй като той не обича коледните песни, украси и вечерята, която включва пуйка. Самата тя пък обожава коледните празници.

"Моят съпруг е малко като Гринч, така че той е моята противоположност. Но аз обичам украсите, обичам коледния албум на Франк Синатра, наистина влизам в празничния дух. Брад е най-зле. Той мрази коледната музика, той мрази коледните украси, той мрази печена пуйка, той мрази традиционната вечеря", коментира звездата в подкаста си "Goop".

