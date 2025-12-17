IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Гуинет Полтроу се оплака - съпругът ѝ мрази Коледа

А тя я обожава

17.12.2025 | 00:25 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Гуинет Полтроу сподели, че съпругът ѝ Брад Фалчък мрази Коледа.

53-годишната актриса описа ТВ продуцента като Гринч, тъй като той не обича коледните песни, украси и вечерята, която включва пуйка. Самата тя пък обожава коледните празници.

"Моят съпруг е малко като Гринч, така че той е моята противоположност. Но аз обичам украсите, обичам коледния албум на Франк Синатра, наистина влизам в празничния дух. Брад е най-зле. Той мрази коледната музика, той мрази коледните украси, той мрази печена пуйка, той мрази традиционната вечеря", коментира звездата в подкаста си "Goop".

Какво още разказа тя четете в teenproblem.net

Тагове:

звезди Коледа Гуинет Полтроу Брад Фалчък
