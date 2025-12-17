След ред скандали: "Мис Вселена" мести централата си от Мексико в Ню Йорк

Организацията "Мис Вселена" (Miss Universe Organization) ще премести административната си централа от Мексико Сити в Ню Йорк на фона на продължаващо наказателно разследване срещу президента на конкурса Раул Роча, свързано с обвинения за участие в трафик на наркотици, оръжия и горива между Гватемала и Мексико.

В прессъобщение, разпространено на 13 декември, "Мис Вселена" съобщи, че връща административната си база от мексиканската столица в основната си централа в Ню Йорк.

От организацията посочват, че решението е взето след "задълбочена и отговорна оценка на настоящите условия в Мексико", като се отбелязва, че страната не осигурява "адекватна или стабилна среда за безопасното и ефективно функциониране на международна организация от този мащаб".

Като конкретни причини са изтъкнати "правна несигурност, настоящата ситуация със сигурността и неоснователни и политически мотивирани атаки", които според организацията са "компрометирали институционалната рамка, необходима за дългосрочна оперативна стабилност и глобално присъствие".

В съобщението се уточнява, че административното присъствие в Мексико първоначално е било създадено в подкрепа на централата в Ню Йорк и като глобална оперативна база, с цел създаване на работни места, икономически ефект и международна видимост.

"Мексико обаче загуби тази възможност", се казва в текста, подписан от Роча, цитиран от People.

Част от служителите ще бъдат преместени, а други ще бъдат наети в Ню Йорк и други региони, където организацията има дейност.

Новината идва седмици след информацията, че Раул Роча е разглеждан от Главната прокуратура на Мексико като предполагаем лидер на престъпна мрежа за контрабанда на горива по река Усумасинта и по суша към щата Керетаро. По-рано тази година мексиканският вестник Reforma съобщи, че е поискано издаване на заповед за арест срещу Роча за организирана престъпност, свързана с трафик на наркотици и огнестрелни оръжия.

Reforma информира и за обиски на няколко имота, при които са открити данни за финансови вноски от Роча към престъпната структура, включително плащане в размер на 2,1 млн. песо (около 116 000 долара). В документите по делото се твърди, че групата е имала връзки с политици и власти на всички нива, с цел търговия с горива, наркотици и бойни оръжия.

По данни на Reforma, през октомври Роча е потърсил прокуратурата с предложение за споразумение, при което да предостави информация срещу имунитет.

Развитието около разследването дойде малко след като на 21 ноември конкурсът короняса носителката на титлата за 2025 г. - "Мис Мексико" Фатима Бош - след сезон, белязан от сериозни скандали, включително остър конфликт между участничка и ръководството, оттегляне на съдии и обвинения в нередности при оценяването.

В края на ноември Роча заяви пред мексиканската журналистка Адела Мича, че обмисля да продаде дела си в организацията.

Той уточни, че е президент и притежава 50 процента от конкурса, добавяйки: "Това е като щафета. Въпросът е - на кого да предам палката?"