Андрей Звягинцев взе голямата награда в Кан, руските медии мълчат

Руските федерални телевизионни канали съобщиха, че режисьорът Андрей Звягинцев е спечелил Голямата награда на 79-ия филмов фестивал в Кан за филма си "Минотавър", съобщава агенция "Агенция".

Нито Първи канал, нито "Россия 1", нито НТВ споменаха филмовия фестивал в Кан във вечерните си новини в събота, 24 май. Наградата на Звягинцев също липсваше в сутрешните новини на следващия ден.

Преди поне две години НТВ съобщи за наградата "Златна палма" за филма "Анора" с участието на руските актьори Юра Борисов и Марк Айделщайн, отбелязва "Агенция".

"Минотавър" е първият филм на Звягинцев от близо 10 години

Предишният му филм "Без любов" спечели наградата на журито в Кан през 2017 г.

След като получи Голямата награда за "Минотавър", Звягинцев произнесе реч, в която се обърна към президента на Руската федерация - човек, който "не използва VPN, за да гледа тази церемония на живо". В кратката си реч Звягинцев призова Владимир Путин да сложи край на войната в Украйна.

По време на речта си режисьорът заяви, че милиони хора "от двете страни на линията на съприкосновение" искат само едно нещо - край на загубата на човешки живот.

"Единственият човек, който може да спре тази месомелачка, сте Вие, г-н президент на Руската федерация. Сложете край на това клане вече. Целият свят чака това", призова Звягинцев.

Режисьорът отбеляза още, че не е сигурен дали Путин ще гледа церемонията по награждаването на живо, но изрази надежда, че думите му ще бъдат предадени на президента на Руската федерация от хора от неговия близък кръг.

Андрей Звягинцев е един от най-известните съвременни руски режисьори. Неговите филми многократно са получавали международни награди и са номинирани за "Оскар".

В интервю за "Дождь" Звягинцев заяви, че екипът му ще се опита да получи лиценз за разпространение на "Минотавър" чрез Министерството на културата, но няма да възрази срещу това новият му филм да бъде прожектиран нелегално в Русия, защото "няма друг начин".