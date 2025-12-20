IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кои цветове ще ни носят късмет през новата 2026?

Вижте кои са препоръчани според фъншуй

20.12.2025 | 17:02 ч. 2
Снимка: istock

На 17 февруари 2026 г. навлизаме в динамичната и бърза нова китайска година на Огнения Кон. Тя ще бъде задвижвана от смели промени, засилена страст и красива и жизнена енергия – Чи. Конят принадлежи към стихията Огън, а 2026 г. е годината на Огнения Кон, което показва година, която идва пламтяща от енергия. И тази година ще търсим кои ще са онези цветове, които ще ни носят повече късмет в точните за нас моменти. 

Вижте кои ще са те според фъншуй. 

Тъмносиньо и черно 

Тези два цвята са свързани с елемента вода. Новата 2026 година ще е под влиянието на огъня. Във фъншуй водата управлява богатството и късмета, но нейното отсъствие като елемент прави паричния поток по-труден. Ето защо синьото, особено в тъмни нюанси и черното, са най-късметлийските цветове за носене в годината на Огнения кон.

Тези водни тонове възстановяват баланса на годината, попълват липсващата енергия Чи на просперитета и дават на богатството и късмета път към вас. Можете допълнително да подсилите енергията на водата с бижута, изработени от перли, обсидиан или лапис лазули. 

Източник: Късметлийски цветове за 2026 според фъншуй

Тагове:

2026 късмет фъншуй
