Кои цветове ще ни носят късмет през новата 2026?

На 17 февруари 2026 г. навлизаме в динамичната и бърза нова китайска година на Огнения Кон. Тя ще бъде задвижвана от смели промени, засилена страст и красива и жизнена енергия – Чи. Конят принадлежи към стихията Огън, а 2026 г. е годината на Огнения Кон, което показва година, която идва пламтяща от енергия. И тази година ще търсим кои ще са онези цветове, които ще ни носят повече късмет в точните за нас моменти.

Вижте кои ще са те според фъншуй.

Тъмносиньо и черно

Тези два цвята са свързани с елемента вода. Новата 2026 година ще е под влиянието на огъня. Във фъншуй водата управлява богатството и късмета, но нейното отсъствие като елемент прави паричния поток по-труден. Ето защо синьото, особено в тъмни нюанси и черното, са най-късметлийските цветове за носене в годината на Огнения кон.

Тези водни тонове възстановяват баланса на годината, попълват липсващата енергия Чи на просперитета и дават на богатството и късмета път към вас. Можете допълнително да подсилите енергията на водата с бижута, изработени от перли, обсидиан или лапис лазули.

Източник: Късметлийски цветове за 2026 според фъншуй