Извънземни, войни, изкуствен интелект: Ванга със смразяващи предсказания за 2026 г.

Българската ясновидка Ванга е правила много точни предсказания за съдбата на човечеството и те продължават да се сбъдват дори след смъртта ѝ. Естествено, тя е оставила предсказания и за 2026 г. Според Firstpost, през целия си живот сляпата гадателка се е прочула със способността си да предвижда големи световни събития и сега, с наближаването на новата година, те стават по-актуални, по-мрачни и по-тревожни от всякога.

Какво е предсказала Ванга за 2026 г.

Глобални конфликти: Европа и Азия ще пострадат

Сред най-често срещаните предсказания на Баба Ванга за 2026 г. са глобалните конфликти, особено тези, включващи Европа. Вместо да предсказват една-единствена апокалиптична война, тълкуванията предполагат продължителни геополитически конфликти, политическа фрагментация и нарастващо военно напрежение, което ще преоформи глобалните съюзи. Предсказанията намекват и за напрежение в Тайван, Южнокитайско море и границата между Индия и Китай. Теориите предполагат нови съюзи, регионални борби за власт и драматични промени в световния ред.

Извънземни ще дойдат на Земята

Едно от най-драматичните предсказания на Ванга предполага, че човечеството може да се сблъска с извънземен живот през 2026 г. Това твърдение се появи отново с нова сила на фона на слуховете за масивен, мистериозен обект, известен като 3I/ATLAS, който някои учени смятат, че може да се приближи до земната атмосфера (или, още по-лошо, да влезе в нея) следващата година. Според тези твърдения, голям космически обект ще влезе в земната атмосфера, вероятно още през ноември 2026 г. 3I/ATLAS е междузвезден обект, което означава, че е възникнал извън нашата слънчева система. Той е открит на 1 юли тази година от телескопа ATLAS. Поради необичайната си хиперболична орбита (не е свързана със Слънцето), астрономите потвърдиха, че произхожда от друга звездна система.

Изкуственият интелект ще доминира над хората

Най-популярното предсказание на Баба Ванга за 2026 г. се фокусира върху еволюцията на технологиите извън човешкия контрол. Въпреки че никога не е използвала конкретно това име за изкуствен интелект, съвременните интерпретации предполагат, че автоматизацията ще замени голяма част от работната сила, хората ще станат силно зависими от машините, а етичните граници няма да могат да се справят с иновациите. Това предсказание резонира силно в ерата на изкуствения интелект, което го прави едно от най-широко приетите.

Изменение на климата: Повече земетресения, наводнения и горещи вълни

Ако се вярва на тези прогнози, през 2026 г. ще се случат земетресения, цунамита и други мащабни природни бедствия поради изменението на климата. Ванга предупреди, че тези природни бедствия вероятно ще засегнат различни региони на света и ще причинят широко разпространен хаос.

Популярните интерпретации на предсказанията на Баба Ванга за 2026 г. предполагат, че лидер от Русия ще се издигне до глобална сила. Мнозина твърдят, че предсказанието е точно за руския диктатор Владимир Путин, предвид глобалното му влияние.

На свой ред изданието Her.ie припомня, че Баба Ванга е направила най-ужасяващото си предсказание за 2025 г. Според предсказанието на Ванга, окончателното падение на човечеството и началото на неговото унищожение ще започнат още "следващата година".

Самият край на света обаче няма да се случи следващата година - той ще настъпи едва през 5079 г.

По-скоро 2025 г. ще отбележи началото на събития, които в крайна сметка ще доведат до гибелта на човечеството“, споделя изданието. Оказва се, че 2026 г. ще бъде началото на края. По-конкретно, Баба Ванга е предсказала, че през 2025 г. в Европа ще започне някакъв конфликт, който в крайна сметка ще унищожи населението на континента.

Освен това, през следващите четири години се твърди, че отчаяно се нуждаем от повече енергия. Следователно, за да се сдобие с нови ресурси, Баба Ванга предсказала, че човечеството ще изпрати мисия в негостоприемния ад на Венера. През 2033 г. полярните ледени шапки ще се стопят. Глобалното затопляне предполага, че това предсказание е напълно възможно и ако се случи, ще доведе до рязко покачване на морското равнище. След това, 43 години по-късно, през 2076 г., комунизмът ще се издигне отново, за да завладее света.

22-ри век ще бъде свидетел на контакт с извънземни и глобална суша, последвана от марсианска война през 3005 г.

Очевидно тази война ще се води между земляни и цивилизация на Марс. Изданието отбелязва, че Баба Ванга не винаги е била точна в прогнозите си, но е определила датата на собствената си смърт.